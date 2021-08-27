開學│周汶錡大仔升小一讀呢間私小　同黎姿、鄭中基女兒做校友

轉眼間已經8月尾，很多小一新生已經陸續換上小學校服，準備迎接新學年。周汶錡大仔Jacques在新學年升讀小一，入讀位於赤柱的私立小學聖士提反書院附屬小學，與不少星二代都是同學！今次我們為大家盤點6大最受星二代包括黎姿、鄭中基、陳豪、張栢芝、蔡少芬及李嘉欣等的子女所讀的學校。



聖士提反書院附屬小學

位於南區的聖士提反書院附屬小學近年很受星二代歡迎，學校是私立小學，全年學費約 $89,500，以英文為教學語言。學校最特別是所有升讀六年級之同學都會有為期一年的寄宿課程，享用到學校提供的所有住宿設施。周汶錡大仔Jacques、黎姿囡囡、鄭中基囡囡Emma等等都是學校校友。

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聖士提反書院附屬小學

地址：香港赤柱黃麻角道30-32號

新加坡國際學校

位於黃竹坑的新加坡國際學校可以說是最受星二代家長歡迎，學校功課量比本地傳統學校少，重視閱讀，不少家長從仔女入讀新加坡國際學校的目的是希望能夠銜接新加坡課程，或讓仔女透過接觸更多外國人接收到不同思想。新加坡國際學校不但是星二代名校，還產出不少IB狀元。新加坡國際學校全年學費約 11.8萬港元。

陳豪及陳茵媺的大仔陳梓燁、任達華和琦琦的女兒任晴佳、吳鎮宇的兒子Feynman、李克勤與盧淑儀大仔李立仁等都曾經就讀新加坡國際學校。

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新加坡國際學校Singapore International School (Hong Kong)

地址： 香港黃竹坑南朗山道23號

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宣道會劉平齋紀念國際學校（CAIS）

宣道會劉平齋紀念國際學校（CAIS）位於荔枝角，有「平民國際學校」之稱。學校採用加拿大「亞伯達（Alberta）課程」，設一年預備班（Grade K），及1至12年級，涵蓋六年小學，三年初中和三年高中。全年學費約 10.6萬港元。

陳慧琳的兩個兒子「蝦餃仔」劉昇和細仔「小籠包」劉琛、郭晉安歐倩怡的一對子女郭令山及郭以雅、少爺占的兒子Timmy都就讀於CAIS。

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宣道國際學校Christian Alliance International School

地址： 九龍荔枝角瓊林街33號

基督教國際學校（ICS）

位於沙田石門的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS）亦是另一間很受星二代父母歡迎的國際學校。ICS是一所以基督教教學的國際學校，校長、老師皆為基督徒，因此很受基督教家庭歡迎，娛樂圈中不少基督教信仰的藝人都讓仔女入讀該校。基督教國際學校全年學費約11.4萬港元。

毛舜筠的兩名女兒區令山及區亦山、蔡少芬和張晉的兩名女兒張楚兒和張信兒、姚嘉妮的女兒Kyra和兒子Kyros、洪天明和周家蔚的兒子洪大仁、張栢芝的兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）皆就讀於此校。

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基督教國際學校International Christian School

地址： 新界沙田石門安睦里1號

保良局蔡繼有學校

保良局蔡繼有學校是私立一條龍學校，很受家長歡迎。學校教學模式傾向國際化，不排名次，不分精英班，又曾出產IB狀元，而且學費相對比較經濟，全年學費約 $82,500。

胡諾言和陳琪的女兒胡芷苓和胡芷悠、郭可盈和林文龍的女兒林天若、徐淑敏的女兒黃心瑤及黃心柔等星二代都就曾讀保良局蔡繼有學校。

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保良局蔡繼有學校PLK Choi Kai Yau School

地址： 九龍深水埗郝德傑道6號

拔萃男書院附屬小學

拔萃男書院附屬小學和拔萃女小學都是非常受歡迎的傳統名校。男拔附小堪稱本地男校一哥，其一條龍學校為中學拔萃男書院，屬於本地直資名校。全年學費約 $42,750。

李嘉欣和許晉亨的兒子許建彤、溫碧霞的養子何國倫等都就讀於拔萃男書院附屬小學。

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拔萃男書院附屬小學

地址:九龍旺角亞皆老街131號

其他星二代入讀的小學：

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