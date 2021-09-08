學校概覽2021｜九龍官立、資助小學全年測考次數　2校減少1次測考

全港直資及私立小學陸續進行面試，而小一自行分配學位亦將於9月20至27日交表，家長在選校時都會從多方面考慮，包括教學語言、測考次數等，家長在選校前可先了解心儀小學的相關資料，我們根據教育局最新公布的《小學概覽2021》，綜合九龍區各校網官立及資助小學的測考次數，讓家長在選校時作參考。



在港島區的官立及資助小學中，有2間學校分別是陳瑞祺(喇沙)小學及天主教領島學校在2021-22學年將會由每年2測2考，改為全年3次考試。

▼▼▼按圖睇清九龍區小學全年測考次數▼▼▼

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數據只供參考 適合小朋友最重要

上文提及學校測考次數是一個評估學校會否給予過大壓力學童的數據之一，但同時家長亦要考慮全面，最重要是學校的方針是否希望小朋友掌握知識為本，而非催谷操練，以下測考重點家長務必要留意：

1. 測考次數多未必是壞事，可能每次範圍少，相對容易應付。

2. 測考次數少亦未必是好事，其一是範圍有機會更廣，其次是容錯率低，一失手便無法追上

3. 部分學校平日默書或小測亦有機會計入總成績，但比重不多，因此家長要了解清楚。

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