洗衣機該滾筒式、直立式怎選擇？　專家：衣服經常太髒的該選這種

洗衣機是每戶人家必備的，然而洗衣機的樣式不同，功能也大不相同。如何瞭解不同種類的洗衣機功能，挑對適合家庭需求的洗衣機，就能讓衣服清潔的效率事半功倍。



洗衣機應該怎樣選？（點擊下圖了解更多！）

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日本網站《All About》報導，一般市面上的洗衣機，大略可分為「直立洗衣機」以及「滾筒洗衣機」兩種形式。滾筒洗衣機藉由着將衣服上下翻騰去除髒污，原理就和早期手洗衣服時，會用道具敲打衣服類似。滾筒洗衣機的清潔劑比較容易滲透進衣物內，且用水量較少，但有時會讓髒污沾染到其他衣物。

此外，近來附有烘衣功能的滾筒式洗衣機，乾燥形式多以「熱泵」為主，可以在低溫狀況下把衣服晾乾，不只對衣服的損傷較小，也比較不耗電。

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至於直立型的洗衣機，則是靠着高速迴轉清洗衣物，原理和傳統使用洗衣板洗衣較為類似。以此方法可以去除滲透到纖維的髒污，缺點則是容易讓衣服結成一片。附有的烘衣方式，則多為一般的加熱烘乾。

報導分析，如果是想要一口氣從洗到烘乾，以及衣物污漬較少，主要清洗人體皮脂的考量下，使用滾筒洗衣機會比較恰當。而平常就會自己另外晾乾衣物，或是衣物常有明顯污漬（例如家中有小孩從事體育活動），以及機體本身的價錢考量下，那麼直立洗衣機則是較好的選擇。

當然，每個廠牌與機型又各自有不同功能，因此在購買之前事先做過調查，才是上上之策。

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