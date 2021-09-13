黎姿甘比諸葛紫岐帶小朋友率先水上樂園　Coffee白色比堅尼超搶眼

海洋公園水上樂園即將於中秋開幕，一眾星媽率先於開幕前體驗樂園設施，Coffee、吳若希、黎姿、徐子淇等等都有前往玩水。不少星媽更加穿上泳衣大晒好身材！



Coffee

Coffee林芊妤帶著囝囝和老公一家三口去到水上樂園玩，Coffee還表示「如果大家之後去記得玩90度直落滑水梯😂🤝兩個字「刺激」！連👶🏽也玩到沒電了」。Coffee穿上白色三點式泳衣，配上針織背心。

徐子淇

徐子淇亦有前往水上樂園，雖然她並沒有換上泳衣體驗場內遊樂設施，但就坐在戶外區域欣賞超美的日落。

張新悅

張新悅穿上連身長袖泳衣，在樂園玩足7小時，她表示「在水上樂園逗留了七個小時, 成身散晒, 冇咗把聲, 筋疲力盡, 離開前才拍了這一張懶型但妝容盡化的照片! 真的證明了有多麼好玩。大人細路都👍🏼👍🏼 有刺激和好似我個video好easy的rides。每次要玩滑梯都要行好多樓梯我覺得今天自己屁股也曉了一點，好過去做gym」

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黎姿

黎姿穿上連身長袖潛水衣去到水上樂園，黎姿和甘比一起暢遊樂園，表示「期待了很久，全亞洲最大的水上樂園終於有得玩了🥳跟朋友一起暢遊樂園，重拾很多開心的童年回憶，超興奮😆太刺激、太好玩了！」、「從早到晚，由室內玩到戶外，大滿足」。

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吳若希

吳若希則穿上黑色連身泳衣，和囡囡一起去到水上樂園遊玩，吳若希表示要「抓緊夏天的尾巴，一家大小去了新的樂園玩，最開心可以見到一班好朋友」。

諸葛紫岐

諸葛紫岐則穿上長袖泳衣和泳褲，和老公及囝囝一起前往，她表示「大人小朋友都玩的好開心」。

按圖即睇更多率先體驗水上樂園的星媽：

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