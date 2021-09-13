張敬軒被外傭廣東話拼音字條考起　有網民睇到外傭購物清單唔識譯

外傭想融入僱主家中，很多都會主動學習廣東話，張敬軒家中的「遮遮」也不例外，今日（13日）張敬軒在IG指「遮遮」昨夜在雪櫃留下一張字條，上面全是廣東話拼音，「Sir, Jo Chaan Sick Muk Jeng Ding Bay Nei」，貼文一出引來網民大笑，連阿Sa蔡卓妍都留言指：「我哋以後都咁講嘢啦不如!」



張敬軒在其IG指外傭近日學廣東話，他以為大家會有更好的溝通，怎料會被「遮遮」這張廣東話拼音字條考起，字條上寫着「Sir, Jo Chaan Sick Muk Jeng Ding Bay Nei（先生，早餐食乜整定畀你）」。

他說：「 話說佢前兩日錯手將send俾同鄉嘅msg send咗俾我，我經過內心嘅一番掙扎 #如果佢講我壞話我會好傷心😢 我決定上網翻譯下睇吓佢寫乜，翻完先知原來佢話佢好想快啲攞到Visa去探佢個孫 #你搞掂埋我阿嫲個孫喇不如😑跟手佢約咗今朝一早去見領事，我尋晚返到嚟有張咁嘅紙喺雪櫃，我決定 #以其人之道還治其人之身 send返一段 #0格Phone極速學好外語 嘅msg俾佢， 本人現回覆如下：

Dear Jeh,

Tsui gun nei ho yung sum gum hork kwong don't wa,

ngo dou ho low why on wei,

char d gum don't dou harm jor chuk lai.

btw ah Jeh, kay shut nei ming ng ming ngo kwong muk?

ng ming ng gun yill,

ngo dou hai hai gum yee mun ha ga ja

mo muk si ngo dou hai found chui hui gao ha lee gao ha low !

From 🐍

ho loy mo da gor gum dor yeng mun

mo ar, mo hastag ar

ho gwui ar

hai gum sin la

byebye nei tiu may！

(張敬軒在IG story翻譯：Dear 遮，最近你好用心咁學廣東話，我都好老懷安慰，差啲感動到喊咗出嚟。BTW，其實你明唔明我講乜？唔明唔緊要，我都係係咁易問下㗎咋，冇乜事我都係番出去搞吓LEE搞吓路。FROM蛇，好耐冇打過咁多英文，冇呀，冇HASHTAG呀，好攰呀，係咁先啦，BYEBYE你條尾）

張敬軒「遮遮」料理經典回顧：

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外傭列出購物清單考起僱主

不少僱主都如張敬軒般，被家中外傭姐姐的廣東話拼音考起。有僱主早前在Facebook專頁《外傭僱主必看新聞訊息》中分享一張手寫清單，表示是外傭姐姐希望僱主幫手買的物品，但清單上的文字既不是英文，而是「不正確」的廣東話拼音，考起一眾網民。

（圖片來源：《外傭僱主必看新聞訊息》）

該名僱主分享一張相片表示「冇獎遊戲，工人叫我幫佢買嘅嘢」，相片中的手寫清單全是「英文」，但卻不是常規英文，而是「不正確」的廣東話拼音，考起一眾網民，有網民嘗試「解碼」。

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