周渝民直認是虎爸　教女全憑「夠長氣」　一原因決定不生第二胎

周渝民想全心的愛守護女兒長大，因此決定只生一個孩子！



周渝民（仔仔）近年來也主力在內地拍攝劇集，曝光率極高的他也擔當一位好爸爸。(周渝民@微博)

周渝民坦言「虎爸」，和女兒24小時相處不崩潰

孩子的到來，除了為婚姻關係找到新局，也翻轉許多原本的人生想法。周渝民（仔仔）和喻虹淵結婚生女後，變得很不一樣，不僅改變了生活型態，也因為疫情關係意外與妻女長時間相處，結果居然發現家庭相處變得「很酷的」，大大出乎他的意料。

長年在外地拍戲奔波的周渝民，因為疫情，有機會停下忙碌的腳步，長期留在台灣，也開啟了與妻女24小時的相處馬拉松，他說：「我在家裏24小時本來以為會崩潰，後來我找到平衡點！」那就是喻虹淵和他兩人，負責女兒不同的照顧層面，「媽媽負責線上功課，我就開始幫女兒規劃運動方式。」

2015年仔仔宣布結婚。（周渝民微博圖片）

曾坦言自己是「虎爸」的周渝民，最重視女兒是否有禮貌，「覺得最起碼尊重，像是對家裏長輩，這方面約束一點。」他也十分重視孩子是否誠實，「如果女兒答應了卻沒有完成，我通常會在旁邊一直講講到女兒嫌煩，就會知道下次一定要做到。」但他從不體罰小孩，而是選擇讓她自己思考的空間。

一開始和女兒24小時相處，他笑說，的確充滿隔閡，於是想了新辦法，把家裏布置成運動場，「玩起角色投入的遊戲，躲避怪獸的遊戲，企圖引發她的興趣，只要她做到了就用收集方式，集滿20個章就可以有冰淇淋。」這種方法也可訓練女兒的邏輯性。

親子互動方式變得有趣之後，讓周渝民形容，這段期間家庭生活「很酷的」，家庭關係也更凝聚。

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女兒高敏感，需要多花時間陪伴，未來不再生第二胎

周渝民也透露，5歲女兒是較脆弱的高敏感孩子，很需要人陪，因此必須花更多時間付出與陪伴。他不想錯過她的童年，也覺得生一個孩子夠了，不會再生第二胎，未來將會花全副心力、用滿滿的愛陪女兒長大。

雖然在螢光幕上是巨星，但在女兒面前，周渝民就是個平凡的父親，讓人很好奇幼兒園入學的資料表格，父母職業欄寫甚麼？

他坦白說：「我都填無業或待業，這是事實，我在等拍戲。」還打趣道：「就算是去家長座談，我也是普通人一樣，可能還會被說『他怎麼穿得比我破爛、他怎麼穿短褲、背心、不注重自己儀容』，我也沒有刻意。」仔仔強調，大家認識的他可能光鮮亮麗，那是因為職業關係必須如此，私底下的他，其實另有不同的一面。

女兒曾去《逆局》拍攝場景探班好幾次，他原本告訴女兒，之後等這齣戲正式播出，就能比較看看與拍攝有何不同，但現在他突然意識到，戲中有許多不適合兒童觀賞的血腥畫面，身為父親的周渝民不想失信於女兒，開玩笑跟製作單位建議：「那就剪個兒童版的精彩花絮囉！」

當孩子像仔仔女兒一樣高敏感，試試看4方法來陪伴

若孩子像周渝民女兒一樣脆弱敏感，需要父母用正確的方式陪伴！來自台灣的格瑞思心理諮商所諮商心理師楊琬琳建議，爸媽可以試試看用4種方法，走進孩子的心：

1.釐清孩子不舒服的來源



學齡前的孩子還很難充分表達感受，無法說出哪些事情會令他感到不舒服，尤其在3歲前，語言的能力還在發展中。因此，家長需要敏銳觀察孩子會對於哪些事情感到不舒服。

楊琬琳心理師指出，「3歲前，比較像是驗證的階段，了解孩子會特別介意哪些事情，也是和孩子培養感情的一種過程。」隨着家長試着去理解孩子，便能愈來愈了解他的感受，如同家長在照顧嬰兒時，學習覺察寶寶哭泣的原因，了解其背後的需求。隨着孩子表現出不舒服的事件一次次發生，家長也可以慢慢辨識出孩子對哪些事情感到排斥。

2.接納孩子的感受



楊琬琳心理師認為，面對較敏感的孩子，很重要的任務是「接納」，且不否定孩子的感受。「當孩子的感受，情緒被承接，感到很安穩，才會有力量去適應這個環境。」她舉例，可以和孩子說：「媽媽平常不會擔心這些事，但是你會擔心對不對？我們可以怎麼做？」藉由同理孩子的心情，讓他放心接受自己的狀態，避免讓孩子否定、貶低自己。

3.讓孩子漸進式接觸刺激



若家長希望帶領高敏感的孩子更適應環境刺激，可以試着從最低強度的刺激開始，一步步讓孩子學習調適心情。例如：若孩子不喜歡很吵雜的聲音，或到人多的地方會感到很緊張，父母可以在平日的白天帶孩子逛街，利用人比較少的時候，帶着孩子慢慢適應。她提醒，「然而，如果試過了幾次，孩子仍感到很緊繃，或許這已經到達他的適應的極限了，不用因此逼迫他。」

4.事前預告．共同擬定應對策略



還有哪些方法可以幫助孩子適應環境呢？楊琬琳心理師分享，父母可以提前告知孩子會害怕或討厭的情境，讓孩子有心理準備，並且學習如何應對。

楊琬琳心理師提醒，當父母已經先事先預警，但孩子還是受驚嚇，感到很害怕，仍應試圖同理孩子的感受。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：虎爸周渝民不再生第二胎！5歲女兒是高敏感孩子，將花全副心力、用滿滿的愛陪她長大】