升中面試｜升學專家分析常見面試題型　拆解個人短講小組討論技巧

2022-23學年中一入學申請將陸續展開，無論想子女報讀直資、私立中學，又或是透過中一自行分配學位入讀中一，除了學業成績，面試部分也佔相當重要的比重，有升學專家拆解升中面試常見題型，更運用簡單易明的方法，讓考生輕易掌握個人短講及小組討論的技巧。



全港直資及私立中學，陸續在10月舉行資訊日及簡介會，而中一自行分配學位將於2022年1月交表，學生都要為面試做好準備。前拔萃小學主任、資優教育中心創辦朱慧茵（Claudia）提醒家長在報考直私中學前，應先了解學校的課程、師資及教學模式等是否適合子女，還有入大學率、學費等，亦可以趁學校的開放日到校參觀。

朱慧茵提醒家長不宜報考太多中學，建議不應多於5間，「有家長會報多間中學當作面試的訓練，但要學生面試密集的面試，有機會影響表演。」她建議若想進行模擬面試，上面試班相對有效。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻升中面試中必問的9類題型👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

避免以「一個Portfolio走天涯」

「雖然升中面試一般在六年級進行，但其實早在四年級已要為升中做準備，因為不少直資及私立小學也會要求遞交四至六年級的成績表，因此各科成績要keep好。」她建議家長在子女四年級時可報讀面試班，為面試作準備。

報考直資及私立中學，多會要求學生遞交成績表及Portfolio，朱慧茵指家長不應以「一個Portfolio走天涯」，要因應每間學校的要求如紙張數量限制、所需文件等而做一份Portfolio。

朱慧茵指中一直私或自行分配學位階段的面試，也不能以紙筆進行，因此多以個人短講或小組討論為主，她更綜合了常見的9個題型，已包含了幾乎所有面試題目，「面試題目看似各有不同，但背後目的都要希望了解學生的語文表達、思維、觀點分析及創意能力。回答方法除了要詳細外也要言之有物，其中一個重點為『黃金三點法』，例如是非題中，被問及『是否贊同中學生穿便服上學而不用穿校服？』普通的學生可能只會簡單回答『贊成』或『反對』的觀點，但使用『黃金三點法』，便可有層次地逐一表達原因、案例及結論。」

自我介紹重點：

按圖即睇什麼是黃金三點法：

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保持眼神接觸

她強調若在小組討論上，考生要與老師及其他同學保持良好的眼神接觸及禮貌的態度，如自己發言完畢，可以提問形式邀請下一位同學表達意見。無論同意或反對其他同學的觀點，也要以理服人，在同一意見較多時，可先以歸納法總結一下意見，再說出自己的意見；在意見兩極時，則可擔任協調者角色，找出不同意見者都能接受的觀點。

1分鐘個人短講重點：

開放式題目答題框架：

小組討論技巧：

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是非題答題技巧：

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