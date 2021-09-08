郭可盈學霸女兒升中做班長　森美陳奕迅馬德鐘仔女各有長處

作為明星的子女，星二代自然會受到一定關注。除了遺傳了父母親的顏值之外，不少星二代更是學霸，在校內、校外均獲取亮眼的成績表，可謂是才貌雙全。



郭可盈女兒升中即做班長

郭可盈與林文龍自獨女林天若（Tania）出世後，以家庭為重的郭可盈便淡出娛樂圈，專心照顧女兒，平日負責跟功課溫習一腳踢。11歲的Tania就讀保良局蔡繼有學校該校為一條龍男女私立學校，提供1至12年級的雙語教育，行國際文憑課程（IB），女兒亦曾獲得過校內獎學金，而蔡繼有設有多個獎學金，包括「學科獎學金」及「學術獎學金」，分別獎勵各科目成績優異及整體學業成績優異的學生，可見獲獎學金的Tania成績相當不錯。

而今年Tania正式踏入中學階段，她更被選為班長，她在個人instagram亦展示出班長的徽章，迎接新學年。

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森美兒子英國會考11科奪A*

森美幼時讀書也不錯，在香港會考考獲1A5B（25分）成績，但現時18歲的兒子曦樂青出於藍！兒子曾就讀聖保羅男女中學的附屬小學，及後升讀喇沙中學，最終選擇出國留學。

曦樂本身在香港成績一般，但去英國後卻在當地會考11科奪得A*成績，森美直言都是靠兒子的個人努力。而森美雖直言想兒子就讀專業科目，例如醫科，但兒子卻心儀歷史、哲學、政治等科目，不過森美直言人生最重要是快樂，因此兒子作甚麼決定也不會阻止。

森美的15歲女兒曦童亦同樣出色，早年曾在2千多人中脫穎而出，獲選為小太空人到美國受訓9日，校內運動會亦屢獲佳績，小學是聖保羅男女中學附屬小學，是一條龍學校，目前就讀聖保羅男女中學。

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陳奕迅女兒成績好、運動出色

作為陳奕迅的獨女，現年16歲的陳康堤集父母萬千寵愛在一身，陳康堤年幼時就讀香港維多利亞幼兒園，後來在媽媽徐濠縈安排下轉至基督堂幼兒園，目標是想女兒最終能入讀拔萃女小學，一條龍直升中學，而最終亦如願以償。

徐濠縈更在傳媒訪問中透露，現在女兒的學科太深，自己也不懂如何教導女兒，幸好女兒不需補習，成績也一直處於不用擔心的位置。除了讀書了得之外，康堤運動亦相當出色，是學校手球校隊成員之一，身材亦相當高挑，而作為一代「歌王」的女兒，唱歌據說也十分不錯，期望將來喜歡音樂的康堤會為我們帶來她的作品。

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馬德鐘兒子懂多國語言

馬德鐘與與太太張筱蘭的獨子馬在驤已經年約23歲，熱愛運動加上優良的基因，身高和身型都無可挑剔。兒子中學是香港法國國際學校學生，能操流利法語、英語和普通話、廣東話，同時是游泳健將，曾代表香港法國國際學校在澳洲雪梨勇奪8個個人金牌及全場總冠軍。現在於澳洲讀大學，修讀機械工程，預計於今年畢業。