中秋節｜合味道紀念館尋找爸爸EVA回憶　觀塘海濱欣賞巨型月亮

一年容易又中秋,除了看月亮、吃月餅之外,還可以和小朋友一起做一些另類活動,一起創造親子回憶。合味道紀念館正在和日本經典動畫EVA「新世紀福音戰士」合作,推出限定紀念品,可以和小朋友一起尋找爸爸的童年回憶;觀塘海濱將在中秋節前設置巨型發光月亮;另有一系列的應節工作坊,可以和小朋友一同挑戰!



合味道紀念館

為慶祝日清合味道杯麵50周年,日清食品與著名日本人氣動漫《新世紀福音戰士》推出聯乘企劃,由即日起變成EVA粉絲的朝聖地。高2.1米立體的初號機可以盡情打卡,另外有3個工作坊可以讓小朋友體驗製作穀物麥片、杯麵和即食麵,父母和小朋友都能各有樂趣!現在還有EVA限量收藏杯麵禮盒,大人小朋友定必滿載而歸。

日期:9月2日至30日

地址:尖沙咀廣東道33號中港城2樓26-35號

*訪客可提前預約參加工作坊

「我的合味道工作坊」:$60 / 30分鐘

「穀物麥片工作坊」:$60 / 30分鐘

「出前一丁工作坊」:$90 / 120分鐘



+ 19

觀塘海濱「全民燈月」

由本港企業家自發組成的平台「GP42」將於9月19至22日舉辦全民「燈」月活動,屆時將有破香港紀錄、長達15米超巨型發光月亮在海上出現,同時有過百隻發光巨型白兔擺放在海濱岸上,另將有3D光影投射於觀塘海演建築外牆、熱鬧非凡;觀塘海濱拱型頂層,亦會有光影show,五光十色。同場亦設有多個以懷舊為主題的跨代童年遊戲、懷舊玩具展、小食攤位、歌唱舞蹈等表演,樂也融融、全民「燈」月,共渡中秋佳節。

日期:9月19日至22日

地點:V Gallery觀塘海濱道發現號



+ 5

👇🏻👇🏻👇🏻中秋節如果有好天氣,就可以睇到皎潔明月,即睇邊度賞月最好:中秋節|全港16個賞月地點推薦 中秋節前後均有機會看到滿月👇🏻👇🏻👇🏻

新世紀廣場「Give Me Five 社企嘉年華」

商場將聯同香港社會服務聯會一連3日舉辦市集,由10間社企參與並出售一系列中秋節應節食品和多元化本地手作產品,還精心設計了親子工作坊,大人小朋友都可以一同參與,邊玩邊買,齊齊過一個有本地特色的中秋節。

日期:9月19日至21日

時間:上午11時至晚上9時

地點:新城市廣場一期L1東翼



親子工作坊:

手晴家環保創意燈籠班

日期:9月20日(星期一)

時間:下午1時至2時

地點:新城市廣場一期L1 Kidz Academy 閱讀區



Elite Thai Boxing and Fitness 泰拳體驗班

日期:9月20日(星期一)

時間:下午3時半至4時半

地點:新城市廣場一期L5 Sportzone



希慎廣場「月圓相聚」戶外賞燈會

希慎廣場4樓舉行之「月圓相聚」戶外賞燈會,逾500個繽紛節慶燈籠打造的璀璨彩燈海,走進3米高的「聚.團圓」燈籠陣打卡留影,又可欣賞活靈活現的玉兔追月星光座,掃瞄座上QR Code更可試玩「聚.嬉月」猜燈謎遊戲慶佳節!

日期:9月10日至9月22日

時間:逢星期日至星期四:上午10時至晚上10時

逢星期五、六及公眾假期前夕:上午10時至晚上11時

地點:希慎廣場4樓



D2 Place秋日文化祭 2021

今年邀請元祖級 Youtuber《FHProduction》共同舉辦,活動場地也由往年的 D2 Place ONE 2 樓、天台花園及 D2 Place TWO 天台花園延伸至 D2 Place TWO Garage。場地佈置更結合「熊仔頭」及日本祭典元素。多個活動內容包括:本地手作及設計秋祭市集、《FHProduction》期間限定店、水燈許願池、熊仔頭繪馬架、巨形熊仔頭月亮、祈願盒子、手繪面具工作坊及和服租用體驗等。

日期:9月18日至22日

地址:荔枝角長義街 9 號 D2 Place ONE/TWO



+ 1

👇🏻👇🏻👇🏻月餅吃完了,也能和小朋友體驗環保,參與餅盒回收活動:中秋節教孩子勿浪費 4大月餅盒回收行動 交到指定9地點換優惠券👇🏻👇🏻👇🏻

按圖即睇戶戶送月餅回收點

+ 5

按圖即睇9個信和集團指定回收點: