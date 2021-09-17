中秋節｜大澳花燈節見極美水鄉、利東街傳統燈籠　仲有4個綵燈會

一年容易又中秋，除了準備欣賞又圓又大的月亮之外，今年多處地方都舉辦綵燈活動，可以讓大家欣賞美麗的燈籠，享受一家團圓的溫馨時光。康文署在本港4個地方均舉行綵燈會，而水鄉大澳亦堅持舉辦花燈節，利東街也已經掛上紅紅的傳統燈籠迎中秋。



綵燈會

康文署在4個地點舉行綵燈會，其中香港文化中心露天廣場早在9月10日已經亮燈，放置了幾隻月兔，正在享受科技文明帶來的便利。另外，維多利亞公園、沙田公園和天水圍公園亦分別有不同主題的花燈，不只有動物，還有機械人，相當特別。

綵燈會日期：2021年9月17至22日

亮燈時間：晚上6時30分至11時*

*中秋節正日（9月21日）亮燈時間延長至凌晨12時



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大澳花燈節

第四屆的「大澳水鄉花燈節」在疫情下於9月11日開始，近3,000個手繪花燈將亮燈至本月底，同慶中秋。主辦方指，舉辦目的為盼望移居至市區的年輕人，能夠於中秋節回大澳探望長者。唯受疫情影響，今屆取消了花燈節巡遊、開幕儀式、秋月音樂祭。

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利東街 彩燈迎月

今年「利東街」就藉著中秋佳節來臨，將超過688個七彩燈籠掛滿整條林蔭大道每一個角落，搖身一變成為別具傳統特色的打卡熱點；同時亦會與麥田捕手及慈善團體Make-A-Wish (願望成真基金)合作展開慈善市集-利東手作街，聯同多個本地單位一展各式手作，為病童實現願望的工作籌款。

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