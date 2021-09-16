中秋水果│中醫提醒一類兒童慎吃5款生果　易致脾胃虛寒、肚瀉寒咳

一年容易又中秋，賞月除了吃月餅，水果也是必吃，中秋節時令水果清甜可口品種又多，也是親友送禮之選，註冊中醫師陳綺琪特別針對中秋節前後5款人氣時令水果，為家長小朋友作出食用宜忌建議，讓大家人月兩團圓一樣可以食開心又健康。



柚子/文旦



最經典的中秋節人氣水果必數柚子，而近年更多人喜歡的是來自台灣的文旦，陳綺琪醫師說：「柚子或文旦是一樣的水果，台灣種植的叫『麻豆文旦』，只是與一般產地是泰國的金柚在來源上不同而已。柚子性味甘、酸、寒；入脾、肝經。有消食下痰，理氣平喘的作用。」

由於柚子性味較寒，陳醫師提醒體質寒，氣虛怕冷的小朋友不宜當水果多食，但可以把它煮熟湯食用，反而更適合咳嗽氣喘之人，而且清香開胃，小朋友一定喜歡。

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按圖即睇柚子雞湯之製法:

梨



味甘、微酸、性涼。入肺、胃經。有生津潤燥止渴、潤燥化痰之效。陳醫師說：「小朋友在天時暑熱跑跳一輪之後，大汗淋漓，甚至出現中暑，最適合吃梨。如果口乾舌燥，可加一丁點蜂蜜，咳嗽可加點生薑片。」

由於梨子潤燥，亦為秋冬養生食療常用的水果，但陳醫師建議：「但梨性較涼，脾虛經常便溏，或有寒咳，例如有經常咳出口水泡沫狀的痰或鼻水，咳聲低微，怕冷等現象的小朋友便不可生食。」

柿子



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味甘、澀，性寒。歸心、肺、大腸經。有清熱潤肺，止咳，潤腸之效，故此經常嘴唇舌頭紅紅，體溫經常偏高，容易口乾渴，陳醫師建議大便秘結的小朋友不妨吃一點，但記得去皮進食，亦不要空腹或跟其他寒性食物，或奶類同時食。」

《本草綱目》中記載「柿乃脾、肺、血分之果也。其味甘而氣平，性澀而能收，故有健脾澀腸，治嗽止血之功。而且連它的蒂和葉也可入藥。

楊桃



性寒，味甘、酸；入肺、心、小腸經。有清熱生津，利水解毒，下氣和中，利尿通淋的功效。陳醫師:「如發現小朋友小便不暢，小便痛或顏色渾濁，開始有尿道炎情況，也可以吃點楊桃；另外，也可以把它切粒煮熟，加點蜂蜜一起，給小朋友喝，有利尿通淋之效。」

陳醫師提醒家長：「不要忘了，柚子、梨、柿子和楊桃，由於它們的寒性，清熱用它很好，但本身體質虛寒，食了反而容易導致脾胃虛寒而出現肚瀉、消化不良、寒咳等。」如果家長想找一種可讓小朋友日日吃的水果，陳醫師說：「蘋果始終為最大路安全健康選擇。」

註冊中醫師陳綺琪 香港註冊中醫師、香港大學中醫全科學士、香港大學精神醫學碩士，曾於上海、法國做臨床工作，現於香港執業，提供內科中醫、針灸及小兒推拿等服務。 (照片由受訪者提供)

以上資料僅供參考，如仍有疑問請咨詢你的註冊中醫師。

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