謝安琪囡囡Kaka Ball跟AK學跳舞　森美、朱薰、胡諾言女兒是鏡粉

撰文：余嘉文
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今年Mirror熱潮捲席全港，由媽媽去到小朋友都是鏡粉。早前謝安琪就和囡囡Kaka Ball 跟Mirror成員Anson Kong 學跳舞，其中Kaka Ball 超可愛的舞步引起網民關注！除了Kaka Ball，娛樂圈亦有星二代是Mirror的粉絲。

謝安琪同囡囡Kaka Ball 跟Anson Kong 學跳《IGNITED》

早前謝安琪貼出一段和囡囡Kaka Ball學跳舞的影片，跳舞課堂經驗是由Mirror成員Anson Kong 教導，學習跳Mirror團歌《IGNITED》。只見謝安琪跳得有板有眼，而囡囡Kaka Ball則對著自己創作的舞蹈，跳到一半更加跑走。Anson Kong 亦在片段下留言「Kaka ball😍 下次再跳過🤪」

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森美睇演唱會 爆囡囡係「爵屎」 （呂爵安粉絲）

森美早前現身Mirror演唱會，接受訪問時提到他是代替15歲囡囡睇Show，亦大爆囡囡係「爵屎」 （呂爵安粉絲），更加稱呼呂爵安（Edan）為「女婿安」。森美其後更收到呂爵安應援團送的應援禮物，「今日返到公司收到份禮物，打開原來係應援團禮物，要多謝『女婿安』應援團嘅爵屎，多謝佢哋送畀我嘅禮物，我會將佢交畀最應該得到佢嘅人，愛 Edan嘅少女！#香港樂壇熱辣辣 #mirror #edanlui」，Edan亦搞笑留言道︰「多謝外父！」

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胡諾言兩個囡囡同為鏡粉

胡諾言兩個囡囡在訪問中曾提及自己最喜歡人氣男團MIRROR，尤其是成員Anson Lo（盧瀚庭）及Edan（呂爵安），不但大讚Anson靚仔且跳舞又好，還表示有追看他們主演的ViuTV劇集《大叔的愛》。被問到「爸爸靚不靚仔？」，大女Jay就表示「爸爸靚仔，會看爸爸的劇，唱歌跳舞就看Anson Lo。」

朱薰囡囡妹之求睇拉闊演唱會

朱薰在訪問中曾透露囡囡譚在之（妹之）是鏡粉，更曾將F4誤認了是Mirror，還把周渝民看成是姜濤。早前903宣佈搞拉闊音樂會，成員包括2個Mirror成員姜濤和Jer，朱薰表示妹之有一日竟然問自己「麻咪呀～如果Mirror有表演，可唔可以帶我去睇呀？」，讓她驚訝表示「佢從未試過叫我帶佢去睇show的」

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