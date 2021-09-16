李元元返幼稚園半個月老師分享校園生活　為搶玩具竟然用到呢招…

李璨琛囡囡李元元最近開始入讀幼稚園，日前媽媽表示老師向她表示元元會在學校和同學爭玩具，而且還是使用一個特別方法「爭」！讓媽媽不禁搞笑表示「Proud of LU」。



李璨琛囡囡李元元今年升讀天主教聖瑪加利大幼稚園K1，在首日上學元元已經沒有喊，而且非常享受校園生活。早前元元媽媽表示收到老師電話，分享元元上課時的表現及概況，其中提及元元偶爾會同同學搶玩具，但使用的方式卻是「用個肚腩去頂開其他同學」。

元元偶爾會同同學搶玩具，但使用的方式卻是「用個肚腩去頂開其他同學」。(ig:lucy.is.good)

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此事引致媽媽「笑到碌左落地下」，還搞笑表示元元「 #識得好好利用個肚腩去對付其他同學 #簡直係不得之了chickenwing #(她)媽的驕傲😂😂😂 #proudofLU👍🏼😆🤘🏼註：(她)媽的驕傲和proudofLU是一個認真的玩笑🤪」，不少網民紛紛表示「終於知道Lulu點解要Keep住個肚腩仔，原來有用途嘅」、「可能唔係特登既，只係個肚腩真係太突(凸) 出唧😂😂」、「佢武器😂😂😂無真實傷害性又不失霸氣」

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元元大讚爸爸「好型」