家居佈置｜媽媽為孖仔打造私家遊戲及閱讀室　整齊收納玩具圖書

疫情完結之日遙遙無期，在家當然是最安全，但對於已熟悉家居每一個角落的小朋友來說，經常留在家難免感到無聊。因此，如果住所有空間的話，家長不妨參考以下媽媽的做法，打造一間私家Playroom 給小朋友，成本比你想像中低很多。
善用網購 平價打造私家Playroom
有媽媽於網上平台分享了為家中孖仔打造Playroom的成果，獲得不少媽媽詢問。而她指大部分的佈置也是經淘寶購買，現在馬上來看看各項物品的成本是多少：
藍色雲朵地毯約$330
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可折疊地墊約$170
卡通收納筐約$40
直昇機吊扇約$630
兒童窗簾約$320
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飛機房燈約$350
抽屜式收納箱約$25
LEGO造型收納盒約$35
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IKEA白色兒童凳$49.9
IKEA藍色兒童椅$119.9
IKEA藍色兒童檯$379.9
IKEA白色層架組合KALLAX $999
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IKEA EKET 4格貯物櫃白色$500
總結這位媽媽佈置整個房間用的傢俬及擺設，相信只需花費約$6,000。家裏有足夠空間的家長，在疫情下花一點心思，為子女打造一間Playroom，是一個不錯的方案！
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