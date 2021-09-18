夫妻常為冷氣該否24小時長開起爭執　丈夫無視電費高昂全因為…

夏季天氣炎熱，不少人選擇待在家吹個冷氣放鬆身心靈。但有一名女網友表示，常和「富二代」老公24小時不間斷吹冷氣的做法而發生爭吵，並提到雖然是奶奶出冷氣費，但發文者認為應該要節約一些，不要讓小孩依賴冷氣，此文引發網友正反論戰，多數人認為，天氣真的太熱，「孩子健康比不上冷氣費嗎？」



一名女網友在「靠北婚姻2.0」發文表示，老公是富二代，但自己是普通家庭，「我老公是在家都要開着冷氣的那種，而我比較偏向節約」，她向老公表達小孩從小冷氣不要吹太習慣，但對方認為那是別人家的小孩，不會讓自己的小孩也這樣，她無法理解老公的邏輯，「還是有很多家庭沒辦法讓小孩這樣24小時吹冷氣。」並提到家裏的電費都是奶奶出錢，對方不願與她溝通，兩人常為此事吵架，詢問網友應該要怎麼做。

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「冷氣說」讓不少網友產生正反兩面的意見，有網友認為「萬一中暑造成心臟衰竭不划算」、「我不是富二代，但我家冷氣也是吹24小時，我出門也開給狗狗吹，怎麼你家小孩連狗都不如。」、「有些錢（指吹冷氣）真的省不得」，不解發文者冷氣吹24小時是怎麼了，「明明有能力，為何不讓孩子舒服點。」、「小孩的體溫比較高，現在這種天氣，有時候不開冷氣真的令人受不了。」也有網友表示，既然是婆婆出錢，「不知道妳在堅持什麼。」

認同發文者的網友則表示，「（常吹冷氣）真的對身體不好，還是適度的調整比較好，雖然電費有人出，但24小時一直開着，也不環保。」有網友認為不常吹冷氣可以訓練小孩如何在這樣的環境中生活的更舒適健康。但也有人奉勸發文者退讓一步，「妳沒錯，但老公也沒錯，那是他的習慣問題，習慣是很難改變的。」

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