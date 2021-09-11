丈夫日抽兩包煙減壓卻引致不舉　中醫建議戒煙外可多吃這些食品…

疫情發燒，讓在批發公司上班的小陳業績直直落，原本習慣抽煙鬆一下的他，近來從1天抽半包煙，變成1天抽2包。沒想到前幾天老婆性致來有所求，小陳使盡全力都硬不起來，這下慘了！看着老婆失望的眼神，害小陳超沒面子。所幸後來尋求中醫協助，配合減少抽煙量，1周後就看到改善，如願滿足老婆需要。



來自台灣的人生中醫診所楊永榮醫師表示，煙草中的尼古丁、一氧化碳和焦油中含有蘆丁蛋白等有害物質，易使陰莖動脈發生粥樣硬化，血液黏滯性增加，造成微循環障礙，最終造成血管腔狹窄，靜脈閉合機制失常，供應陰莖的血液量顯著減少，因而導致陽痿。不僅如此，尼古丁對神經系統有較強的刺激作用，所以吸煙會成癮，還容易使神經系統過度興奮，經常性過度興奮的結果就會反面轉化而出現抑制作用，久之就會影響神經調節中樞和勃起中樞，使興奮性降低，發生陽痿。

相關文章：難得二人世界怎知老公「唔太得」？5種食物多吃易影響男士性功能

+ 13

西醫研究指出，包括縱慾過度、手淫過度、性荷爾蒙不足，或糖尿病、酒精中毒、吸煙過量、過量服安眠藥、營養失調、生殖器變形等，都是造成陽萎的原因。針對陽萎，西醫主要採取荷爾蒙治療，提供壯陽藥物居多，短時間雖可見效，但只能治標不能治本，無法解決根本問題。

中醫學理認為，勃起不佳主要原因在於情緒壓力、煩惱過度而耗損心脾，導致陰虛火旺及肝氣鬱結、氣虛無力引起。中醫對陽萎有深入的研究，臨床上最起碼發現有6種不一樣的原因，必須對症下藥，才能從根本治療。

楊永榮醫師指出，中醫針對不同原因，採用不同藥物治療，才能使陰莖海綿體內的血流暢通，達到對症治療的目的。例如：血虛型的病人要補血活血；氣虛、腎陽虛損型的病人要補氣壯陽補腎；溼熱下注型的病人要先清熱除溼，疏通陰莖海綿體內的溼氣；血瘀外傷型的病人要排除瘀血；肝氣鬱結的病人要疏通肝脈，解除肝經鬱滯，使通氣行血。

中醫治療以對症下藥的方式治標治本，又能調理身體，並非只是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的治療。針對小陳吸煙過量導致的陽萎，楊永榮醫師以中醫調理體質，配合戒煙治療，從根本原因着手，才得以改善。

楊永榮醫師建議，癮君子宜尋求運動或其他管道紓壓，吸煙不僅造成勃起障礙，還會導致不育，最好儘早戒除。日常生活常見的大蒜、花椒等辛香料，氣味獨特的羊肉、韭菜，乃至家常零嘴腰果，具有強化肝腎機能、溫補、強精、壯陽的作用，男性不妨多攝取，為性能力打好基礎。

相關文章：一個月行房一次正常嗎？ 理科太太用科學角度分享性生活最佳頻率

一個月才跟丈夫有一次性生活，正常嗎？（按圖了解）

+ 41

男士多久才射一次精才算正常？（按圖了解）

+ 13

延伸閱讀：

脈衝光不只用來改善皮膚問題 還可以治療缺油型乾眼症

高風險轉移性攝護腺癌惡化快 荷爾蒙合併療法帶來福音

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】