陳茵媺當全職媽媽後熱愛下廚　為仔女及老公陳豪製作精緻日式便當

陳茵媺與陳豪結婚誕下3名子女後減少幕前演出，專心照顧家庭，平日除了接送子女返放學及做運動外，更不時會為家人下廚，炮製美食，她經常在IG貼出親手製作的成品，如蛋糕、曲奇及菠蘿炒飯等。
陳茵媺經常在IG貼出生活照，一家五口過得幸福，作為三孩之母的她，樣子卻絲毫沒有老態，全靠堅持做運動，加上平日多親自下廚，令一家人食得健康。在當全職媽媽後，除了間中出席活動，她近年已減少演出，但生活也相當充實，既要接送子女、陪玩之外，也經常親自下廚，中、西、日、泰式美食也有，包括蘋果批、曲奇餅、蛋糕、菠蘿炒飯等。
按圖即睇陳茵媺下廚製作美食：
+7
想知更多星二代小朋友讀咩幼稚園，了解星爸媽選校抉擇，即睇👉🏻👉🏻👉🏻元元讀呢間私幼每年學費4萬 試完校服冇得返學爆喊：我好想返學👈🏻👈🏻👈🏻
今日（24日）更貼出早上為子女製作的日式午餐便當，同時亦為在家工作的老公陳豪製作日式早餐，賣相精緻，同樣是媽媽的楊秀惠更大讚：「Wow amazing lunchbox！」亦有人提議她可以開一間日本餐廳。
+28
👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻李嘉欣囝囝學咗6年高爾夫球🏌🏻，呢啲興趣班都有星二代學？🤩...即睇：興趣班│李嘉欣兒子5歲開始打高爾夫球 徐子淇諸葛紫歧兒子學劍擊👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻
+5
興趣班│李嘉欣兒子5歲開始打高爾夫球 徐子淇諸葛紫歧兒子學劍擊周渝民直認是虎爸 教女全憑「夠長氣」 一原因決定不生第二胎曾歷校園欺凌自資出書談情緒健康 譚芷昀Celine：無需迎合他人張敬軒被外傭廣東話拼音字條考起 有網民睇到外傭購物清單唔識譯黎姿甘比諸葛紫岐帶小朋友率先水上樂園 Coffee白色比堅尼超搶眼