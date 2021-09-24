陳茵媺當全職媽媽後熱愛下廚　為仔女及老公陳豪製作精緻日式便當

陳茵媺與陳豪結婚誕下3名子女後減少幕前演出，專心照顧家庭，平日除了接送子女返放學及做運動外，更不時會為家人下廚，炮製美食，她經常在IG貼出親手製作的成品，如蛋糕、曲奇及菠蘿炒飯等。



陳茵媺經常在IG貼出生活照，一家五口過得幸福，作為三孩之母的她，樣子卻絲毫沒有老態，全靠堅持做運動，加上平日多親自下廚，令一家人食得健康。在當全職媽媽後，除了間中出席活動，她近年已減少演出，但生活也相當充實，既要接送子女、陪玩之外，也經常親自下廚，中、西、日、泰式美食也有，包括蘋果批、曲奇餅、蛋糕、菠蘿炒飯等。

按圖即睇陳茵媺下廚製作美食：

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今日（24日）更貼出早上為子女製作的日式午餐便當，同時亦為在家工作的老公陳豪製作日式早餐，賣相精緻，同樣是媽媽的楊秀惠更大讚：「Wow amazing lunchbox！」亦有人提議她可以開一間日本餐廳。

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