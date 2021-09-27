森美兒子英國A-Level考4科A*　升學專家：想入牛津劍橋仲要過3關

森美兒子曦樂早年赴笈英國留學，入讀著名寄宿學校協和學院，在疫情之外終於以校內評估的方式完成A-Level，最終考獲4科A*的佳績。森美表示開心兒子的努力沒有白費，對成績表示欣慰。教育博士凌羽一指，全英僅約4%左右考生獲3科A*，而牛津、劍橋等知名學府則有6成學生至少有3科A*的成績，如想入學仍需多過兩關。



森美兒子曦樂在中學時到英國寄宿學校升學，2年前在英國會考GCSE已考獲11科A*的優異成績，並轉校到協和學院繼續學業。今年疫情關係，A-level考試改為校內評估再交由政府評分。森美透露兒子在過程中感到緊張，「今年取消公開考試，校內都考咗3次final，再呈交政府。唔知政府點評分，聽講上年畀分好謹慎」。可幸，曦樂考取非常理想的成績，全家也很高興。

至於曦樂之後的升學計劃，森美指兒子下了「命令」，對生活和學業都想保密，他亦尊重兒子「大個仔」的意願。

+ 2

兒子赴英後學業猛進

曦樂在港讀中學時，成績並不是太標青，屬於中游位置。惟到英國之後，他尋回讀書的樂趣和自信，結果「愈戰愈勇」，在A-level考獲4科A*佳績。森美亦坦言，當初是忍痛送兒子出國留學，希望他專心學業，幸而兒子的努力得到回報。

森美透露小女兒曦童讀書較為自覺，成績不俗。森美本身也希望能陪伴子女成長，「香港有香港嘅好」，故暫時沒有計劃送女兒到外國升學。「不過，如果佢想去，我哋都隨時根據佢志願去幫助佢。」森美說。

🔽🔽🔽小朋友讀書，有動先會愈讀愈好！即睇：9歲男童越級考英國會考數學科攞A 媽媽：考試令佢有成功感🔽🔽🔽

專家：全英僅4%考獲A-level 3科A*或以上

著有《精「英」大學堂—英國升學策略藍圖》的教育博士凌羽一指，全英大約4%考生在A-level考獲3科A*或以上，而牛津、劍橋等知名學府大約6成學生擁有3科A*以上的成績。那麼4科A*是不是就等於穩入牛津、劍橋呢？凌羽一表示並不盡然，考生仍要在心儀學科的入學試考取高分、準備Personal statement，以及面試表現良好，才有機會入讀。