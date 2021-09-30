消費券優惠｜必睇商戶優惠　超市、日用品、家電都有賞

消費券第二期在10月1日按用戶選擇的電子支付平台發放，用八達通可收取2000元（餘下1000元於第三期派發），使用Tap & Go、Alipay HK和WeChat Pay HK可領取3000元。多個商戶也乘勢推出多項優惠，部分更能獲得禮券回贈，產品涵蓋日用品、家電和超市用品，媽媽必能買到心頭好！



屈臣氏

由9月30日起至11月30日期間，屈臣氏於線下及線上(O+O)同步推出消費券購物5重賞，適用於AlipayHK 及八達通卡的消費券登記用戶。

1. 於屈臣氏門市買滿$188即減$15或買滿$368即減$45。

2. 於屈臣氏網店 買滿$500 輸入優惠碼 AlipayHK [AL5]或八達通[OC5]即享 9 折優惠

3. 享盡多款精選保健、美容、嬰兒及個人護理產品高達$185 獨家獎賞

4. 新易賞錢 App 會員用 AlipayHK 或八達通卡於屈臣氏消費，即送$5 屈臣氏電子優惠券

5. 連結八達通卡到易賞錢 App，用八達通卡於屈臣氏消費滿$150，即送$15屈臣氏門市優惠券



萬寧

以Alipay HK和eChat Pay HK或八達通於門市或網店消費滿指定金額，就可獲取優惠券，優惠券高達$400。

Alipay HK：

1. 於門市購物滿$388即減$50，最多可以換領4次。

2. 如購買Olive Young(Bring Green/BOH/Wakemake)產品滿$300﹐即可獲取$50優惠券，最多可換領2次。

3. 於萬寧網店消費滿$688就可獲取$100優惠券。



WeChat Pay HK：

1. 早前以此程式登記已獲$40現金券。

2. 消費滿$388，即可獲取$50優惠券，最多可換領4次；

3. 消費滿$688就可可獲取$100優惠券。於網店消費滿＄300，就可獲得$38優惠券；

4. 購買萬寧抗菌潔手液500ml即減$10，購買萬寧抗菌消毒搓手液59ml即減$4。



八達通（只適用於門市）：

1. 需要先下載八達通APP獲取電子優惠券。

2. 八達通消費滿$250即可獲取$25優惠券，最多可換領4次；

3. 消費滿$388即可獲取$50優惠券，最多可換領2次；

4. 以八達通購買萬寧抗菌潔手液500ml即減$10，購買萬寧抗菌消毒搓手液59ml即減$4。



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Aeon

由10月1日起至27日，超過300款產品以優惠價發售。「均一價」再度回歸，最平30元「均一價」可任揀3件，部份床品更低至4折超筍價。另外，AEON 與兩家電子消費券支付平台，推出獨家購物優惠。

Alipay HK：

可以選擇領取AEON 10元/100元現金券一張，總值110元，由10月1日至31日(星期三除外)，購物滿指定消費額，即可使用。



WeChat Pay HK：

可以選擇領取AEON 10元現金券一張，同樣購物滿指定消費額即可使用。



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City'Super & LOG-ON

由10月1日至10月17日，super e會員購買city’super或LOG-ON港幣$1,000購物禮券，並憑AlipayHK、八達通、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK付款，即可獲贈港幣$100電子禮券，最多可享高達港幣$500獎賞。

1. 於 city'super 單一消費淨值滿港幣$800可獲港幣$60 折扣優惠。

2. 於 city'super 時代廣場店之美食佳釀專區單一消費指定食品滿港幣$100 可獲港幣$20 折扣優惠。

3. 於 FusionDeli by city'super 單一消費淨值滿港幣$10可享九折優惠。

4. 於 cookedDeli by city'super 單一消費淨值滿港幣$68 可享九折優惠。

5. 於 LOG-ON 單一消費淨值滿港幣$400 可獲港幣$30折扣優惠。

6. 於 LOG-ON 購買 LINE FRIENDS meets thecoopidea系列耳機產品同一消費購買，充電器可獲九折優惠。 (只適用於Alipay HK)

7. 於 LOG-ON 購買指定 Booster Poke W 產品可獲港幣$50 折扣優惠。 (只適用於Alipay HK)

8. 於 LOG-ON 購買任何盲盒產品單一消費淨值滿港幣$750 可享九折優惠。(只適用於Alipay HK及八達通)

9. 於 LOG-ON 購買三件 Cyber Clean 可免費獲贈一件。(只適用於WeChat Pay HK及八達通)

10. 於 LOG-ON 購買任何石澤研究所產品單一消費淨值滿港幣$200 可獲港幣$20 折扣優惠。

11. 於 LOG-ON 購買指定即影即有相機淨值滿港幣$1,000，即可免費獲贈指定即影即有相紙乙盒。

12. 於 RF1 單一消費淨值滿港幣$100 可享九折優惠。

13. 於 Little Mermaid 單一消費淨值滿港幣$60 可享九折優惠。

14. 購買 sweets house Cha Cha 購物禮券 10 張，即額外贈送 2 張。(每張購物禮券面值為港幣$30) 。



豐澤

豐澤門市及網店於 10 月 1 至 19 日將推出加碼激筍產品，產品包括手提電話、電腦、電視機及家庭影音娛樂等，低至 37 折優惠。

優惠詳情：

Trip.com

於10月1日至10月10日推出Super Sale激賞。活動期間，用戶在Trip.com活動頁面，預訂精選酒店，可享受低至5折的優惠，甚至贏取iPhone13及海洋公園門票。

1. 競搶「買1送1」優惠券：於活動頁面訂購兩晚或以上酒店的用戶，即有機會於10月1日下午2時、4時、6時，及8時參與4次「買1送1」的優惠券競搶。優惠有限，先到先得，領券後須於24小時內使用，適用於Trip.com平台上所有香港酒店，最多可減1,200元。

2. 贏取iPhone13及海洋公園門票獎品：10月1日上午10時起，首位完成酒店預訂的顧客，可免費獲得粉紅色iPhone13（128G）1部。第2至6位完成酒店預訂，可獲香港海洋公園成人電子門票1張（10月31日前有效）。第7至11位完成酒店預訂，可獲海洋公園水上樂園成人電子門票1張（11月21日前有效）。得獎名單將於10月2日上午10時，在相同的活動頁面公布。

3. 酒店優惠低至5折：優惠期為10月1日至10月10日，參與1晚套票5折優惠的酒店共有20間以上，包括四季酒店、富豪香港酒店等。其中WM酒店的豪華海景露台客房，包雙人早餐、雙人下午茶套餐、免費停車1輛，售2,459元起。香港愉景灣酒店的海景客房，包雙人自助早餐、暢玩兒童天地、售1,663元起。

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