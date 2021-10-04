Bob林盛斌發現太太每晚半夜起身有古怪　得知真相後感內疚

小朋友長大到一定年紀便要開始戒奶戒尿片，早前林盛斌Bob 表示「每逢夜晚12點，凌晨3點，早上6點」鬧鐘會響起，然後她便會走出房門幾分鐘才上返床。Bob笑稱「我有懷疑過佢係咪約好時間，偷偷地同出面個姦夫傾電話，鬼鬼鼠鼠燴番薯嗰啲！」當得知真相後他感到非常內疚，原來太太半夜起床是幫兒子戒片。究竟小朋友應該幾歲戒片？有社工媽媽就分享讓孩子戒掉使用尿片習慣的方法，媽媽們必學！



林盛斌Bob 早前貼出長文，表示發現老婆最近每晚較鬧鐘，會半夜起床3次，並表示最後開口問發生什麼事，結果老婆表示是為了開始讓囝囝晚上睡覺戒尿片，每晚都會較鬧鐘起床「抱佢起身去廁所，等佢唔好瀨尿，整濕條褲同d床被。」Bob還表示事後問老婆「點解以前三個家姐都唔使咁做，淨係個仔先要抱佢去廁所嘅？」結果老婆淡然地回答：「其實咁多年嚟個個都有咁做嘅，係你冇留意啫。」

Bob 出長文讚揚太太為幫囝囝戒尿片而晚上起床三次。（bob林盛斌 ig）

不少網友大讚Bob太太「好偉大」，亦有網友提議「每晚11:50 . 02:50. 05: 50就起身息左老婆電話鬧鐘.之後去抱個仔去廁所..😂比Bob嫂訓個靚覺😂」。而除了這個方法，坊間亦有不少戒尿片的方法，社工媽媽Natalie（Facebook專頁：玩樂才是正經事 NatalieHo）就指出，自己用了兩星期，讓女兒在日間戒掉使用尿片的習慣。Natalie認為，其實再多的步驟和要訣，都不比小朋友準備好更重要。所謂的準備，常被理解成生理上的準備，也即是括約肌的成熟。而心理上是否準備好，卻常被忽視，甚至未準備好就被視為缺失，面臨指責。

+ 12

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻歐倩怡而家反而越來越後生🤩，原來用呢啲方法保養...👯‍♀️即睇：41歲歐倩怡貼舊照對比少女時期更年輕 盤點娛樂圈凍齡星媽保養法👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

一般而言，小孩都會在三歲左右，生理和心理準備好不使用尿片，當然時間上個體存在差異。一貫輔助型的育兒信念，相信在戒片這事情上，父母的角色在於敏感觀察小孩的現況，了解小孩是否已經準備好，然後才來個順水推舟。 如果小孩未準備好就急忙開始，當然就需要訓練六個月了。搞不好，如果當初就是六個月後才開始，小孩準備好之下開始，或許就不須六個月的訓練期了。

拔苗助長，不僅使訓練期延長，更可能有反效果，小孩對上馬桶如廁產生挫敗感。如過程中家長對小孩的「失手」表現不滿，指責批判，那更可能會後患無窮。

小孩都會在三歲左右，生理和心理準備好不使用尿片（VCG圖片）

如何觀察小孩是否已經準備好？

1）生理上，小孩會憋尿最少幾個小時，即代表可以自主控制膀胱的括約肌肉。如果家長發現小孩穿尿片後幾小時才濕，那就代表生理成熟。

2）認知上，小孩察覺自己正有意排尿。最初，小孩常會在「痾完」才表達，及後會在「痾緊」時告訴你。此時，我們就可引領小孩再進一步，留意自己的尿意，並在尿意起時到小廁所如廁。

3）心理上，樂意到廁所如廁，並願意告別尿片，而不會感到不安。

父母不應該強迫孩子到廁所如廁，以免造成反效果。（VCG圖片）

Natalie分享指，當時她問囡囡「女女，我買了一個小廁所給你，你希望從今天開始，像媽媽一樣在廁所如廁嗎？」「那麼你希望不穿尿片，改穿內褲嗎？」然後進行了第一次在小廁所如廁……她表示當尿出來的一刻，女兒興奮笑了！「那是從成長而來的喜悅，真叫我感動。而且這份內在的由衷滿足，也就激勵了她下一次去努力，無須訓練，也無須獎勵。每一次成長，都有它的時間表。讓小孩帶著我們走，而非將小孩塞入我們自己或大眾的構想之內。」

爸爸媽媽可以引導孩子學習父母如廁的方法。（VCG圖片）

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻要成功懷上孩子🤰🏻並唔係咁容易...林依晨以人工受孕的方式懷孕，過程絕對係煎熬！即睇：林依晨10月做媽媽 傳人工方式懷孕過程煎熬 醫生：過程身心不適👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻