黎姿方媛接仔女搭港鐵被讚夠貼地　陳茵媺：好耐冇坐過又快又方便

很多人都認為藝人就一定會搭私家車出入，但其實不少藝人閒時都會乘搭公共交通工具外出，早前黎姿就貼出和囡囡一起搭港鐵的照片，被很多網友大讚貼地。



黎姿同女兒搭港鐵

黎姿早前貼出和囡囡一起搭港鐵的照片，不少網友表示「好有勇氣」，因為對於大眾來說搭港鐵非常普遍，但對於黎姿和小朋友來說，絕對是一個「好好嘅體驗」，大讚黎姿貼地。

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陳茵媺：喜歡它又快又方便

陳茵媺早前貼出數張自拍照，原來她久違地搭港鐵，表示「好耐無坐過地（港)鐵啦！still love how fast and convenient it is to bring me from point A to Point B（仍然很喜歡它又快又方便，帶我點對點到達目的地）。」

方媛放工時間迫港鐵

郭富城太太方媛7月在社交網貼了一張自拍照，相中的她戴住口罩，長髮披肩，穿搭簡約，只畫了眉毛，妝容極淡，身處人來人往的地鐵站，留言︰「下班高峰，haha我像不像上班族。」

方媛接近素顏迫港鐵，仍為天王嫂真係好貼地！(方媛微博）

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