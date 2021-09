黎姿方媛接仔女搭港鐵被讚夠貼地　陳茵媺：好耐冇坐過又快又方便

很多人都認為藝人就一定會搭私家車出入,但其實不少藝人閒時都會乘搭公共交通工具外出,早前黎姿就貼出和囡囡一起搭港鐵的照片,被很多網友大讚貼地。



黎姿同女兒搭港鐵

黎姿早前貼出和囡囡一起搭港鐵的照片,不少網友表示「好有勇氣」,因為對於大眾來說搭港鐵非常普遍,但對於黎姿和小朋友來說,絕對是一個「好好嘅體驗」,大讚黎姿貼地。

陳茵媺:喜歡它又快又方便

陳茵媺早前貼出數張自拍照,原來她久違地搭港鐵,表示「好耐無坐過地(港)鐵啦!still love how fast and convenient it is to bring me from point A to Point B(仍然很喜歡它又快又方便,帶我點對點到達目的地)。」

方媛放工時間迫港鐵

郭富城太太方媛7月在社交網貼了一張自拍照,相中的她戴住口罩,長髮披肩,穿搭簡約,只畫了眉毛,妝容極淡,身處人來人往的地鐵站,留言︰「下班高峰,haha我像不像上班族。」

方媛接近素顏迫港鐵,仍為天王嫂真係好貼地!(方媛微博)

