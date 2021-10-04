胡杏兒囝囝4歲生日搞大型生日會　陳展鵬鄭嘉穎Bob全家出席

胡杏兒大仔Brendan非常可愛，一直是受歡迎的星二代之一。轉眼間Brendan已經4歲，胡杏兒和老公為他舉行了以Power Ranger為主題的生日會，邀請了很多圈中好友參加。胡杏兒亦貼出照片，只見生日派對佈滿Power Ranger角色的圖案，並配上Brendan的樣貌。



胡杏兒大仔李奕霆（Brendan）轉眼間已經4歲，早前胡杏兒和老公在大樹先生的家為Brendan舉行了以Power Ranger為主題的生日派對。胡杏兒提及「我的大寶貝，時間過得太快了，現在你已經是一個四歲的小男孩，由喜歡Baby Shark到Spider Man，到現在的Power Ranger, 雖然你的喜好變了，但你仍然是一個可愛的乖乖小男孩。」。

胡杏兒大仔李奕霆（Brendan）4歲生日啦﹗（IG：@myoliemyolie）

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生日派對邀請了很多圈中好友帶同仔女一起參加，包括Coffee夫婦及囝囝伯伯、陳敏之及囝囝雷子樂、蘇永康夫婦及囝囝、單文柔陳展鵬及囡囡小豬比、Bob林盛斌夫婦及仔女、雨僑和羅力威及囡囡、鄭嘉穎陳凱琳及大仔Rafa等等，小朋友們紛紛穿上Power Ranger的連身衣，玩得非常開心。

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