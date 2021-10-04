小鐵漢手術後感染肺炎需洗肺　獨自對抗惡菌　媽媽：你已做得好好

4歲男童小鐵漢（Kansas）因患有先天性心臟病，早前趕在心胸外科顧問醫生羅冠中移民前，親自為小鐵漢動刀做第三階段的單心室循環手術。而手術後的48小時，若身體出現排斥反應，小鐵漢便在再「捱刀」還原新建立的內部循環系統，之後等換心救命！小鐵漢亦不負眾望，成功度過關鍵的48小時，但卻面臨另一個新挑戰。



術後遭細菌感染致肺炎

+ 8

小鐵漢在9月27日經歷8小時的手術，成功更換新的心臟起搏器以及重新組建心臟循環系統，而術後的48小時亦無排斥反應，成功度過危險期。不過，直至10月2日，小鐵漢出現多痰的情況，動用物理治療師「拍痰」以及用抽痰機都處理不到，醫生馬上為他安排洗肺，發現手術後因細菌感染引致肺炎，經過2次洗肺後，X光結果已回復8成黑色位置（白色為不正常）。

🔼🔼🔼🔼小鐵漢爸爸指兒子初生時期「本來等死，係羅醫生諗到方法！」👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻兒童醫院羅冠中辭職 主理小鐵漢複雜手術 爸爸：不排除私人聘請👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

媽媽：小鐵漢已做得很好

從小便和病魔對抗的小鐵漢，每次遇上難關都能夠化險為夷，身經百戰的他是名乎其實的「鐵漢」，當初媽媽看見小鐵漢術後第一次洗肺後，需插返喉，當下立即哭成淚人，第二次洗肺後拔了喉舒服點，比起早幾日，媽媽直言小鐵漢乖了些，有和姑娘說「早晨」。

目前，小鐵漢未正式轉普通病房，爸爸只能在醫院守候，屆時才可以24小時面對面地陪伴在小鐵漢身邊，媽媽更鼓勵小鐵漢：「沒有父母面對面的陪伴，只能自己面對，小鐵漢，你已做得好好 。」

🔼🔼🔼🔼小鐵漢要加油呀👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小鐵漢完成第6次手術需觀察會否排斥 爸爸：只能喺出面為佢打氣👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼