家居裝修｜夫婦花50萬裝修390呎居所　全屋房門用一個設計防夾手

很多家庭都喜歡選擇購入市區住宅，方便上班和上學。有新婚夫婦早前購入390呎淘大花園兩房單位，邀請設計師為全屋大翻新，全屋房門更有特別設計，十分適合已有小朋友或計劃生育的家庭考慮使用。

（圖片由受訪機構IN Interior Design提供）



九龍灣淘大花園交通方便，是市區的上車天堂。有新婚夫婦早前購入了該屋苑一個390呎二手單位，交由設計師Alice幫忙大翻新，採用自然北歐風，花費大約50萬元。

客廳的電視牆是全屋的焦點，運用線條設計增加層次和空間感，而房門設計則用了相同的材質，並且隱去了門柄，全部採用了油壓式推門設計，在關門時得到緩衝，十分安全。Alice非常建議家中有小朋友，或是計劃生育的家庭採用，不但安全防夾手，而且美觀耐用。

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而設計師又把原本的梗廚拆牆，改為開放式廚房配上小型中島設計，可以方便一家人之間的交流，以及擴闊客飯廳的空間感，女戶主又能有充足的工作枱面，中島下更隱藏了洗衣機，側面則是玻璃展示櫃，可以展出戶主的珍藏酒。而中島的上方則加設了黑鋼吊架，同樣展出戶主的酒類收藏，更顯品位。中島旁邊已是方形餐桌，方便由廚房出餐，也能多人一起食飯。

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主人房因應夫婦的要求以地台油壓床設計，並有到頂大衣櫃，增加收納空間。床邊細心地設有梳妝枱，讓女戶主整理儀容。

浴室保留原有間隔，以灰色為主調，牆身採用文化磚，令設計不會單調。櫃身採用灰色的仿紋石紋理，帶出層次感。

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