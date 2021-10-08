用電子奶嘴讓孩子靜下來？　或適得其反　令父母出街時更感壓力

編按：不少父母喜歡以電視或YouTube為「電子奶嘴」，讓孩子可安靜下來，但大家得留意，若孩子過度觀看電視或網上節目，說不定會適得其反，令自己承受更多壓力。



孩子長期觀看電視的結果

對於那些經常讓孩子坐在電視機前的父母來說或許是一種讓他們喘息的時間，但研究發現這可能導致父母會面對更多的壓力。

原因是當孩子們看的電視越多，他們所接觸到的廣告訊息就會越多，因此當他們和父母一起去商店時，就越有可能堅持購買某樣商品，如果小孩被拒絕可能就會在商店裡出現讓父母無法控制的行為，研究人員說：「這些都可能導致父母的整體壓力水平又上升。」

這項研究結果來自於亞利桑那大學（University of arizona）的一項研究，該研究發表在《國際廣告期刊》（International Journal of Advertising）當中，裡頭探討了兒童的電視觀看習慣與父母壓力水平的相關影響性。

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限制孩子接觸螢幕的時間

該研究的作者亞利桑那大學社會與行為科學學院傳播系的助理教授馬修·拉皮埃爾說：「孩子們看到的廣告越多，他們就越想要廣告裡的東西，進而與父母產生更多的衝突。」「我們之前沒有研究過的是，這對父母的潛在影響，孩子會向父母要求購買某樣東西是很正常的事情，但卻不知道這會導致父母的整體壓力上升。」

研究建議家長或許可以限制孩子接觸螢幕的時間，作者還說：「大量的商業存在是有原因的，引導購買行為對於還在發育階段的孩子來說會構成問題。」

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兒童廣告產業高達數十億美元

作者也承認，這說起來容易做起來卻非常難，但當孩子們接觸電視的時間越長，廣告傳播帶來的作用就會增加。

因此作者建議「父母和孩子之間的合作溝通是減輕父母壓力的其中策略，有效地溝通會讓孩子在他們想購買更多產品時減少與父母的衝突。」

人們消費的方式正發生變化，隨着自媒體的興起，許多觀眾不再接觸有線電視的傳統廣告，然而廣告商也會用更有創造性的想法來塑造廣告吸引我們，而兒童廣告產業竟有高達數十億美元。

廣告商針對兒童的廣告通常會以明亮的色彩、歡愉的音樂和華麗的人物作為特色，這對小孩來說特別有說服力，兒童並不完全能夠理解廣告的意圖，但卻能完全被廣告所吸引。

資料來源：University of Arizona(2020,NOV 10).When kids watch a lot of TV, parents may end up more stressed. Sciencedaily

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