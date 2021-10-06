外傭渴市中介公司推高人工　以星級傭工招徠月薪近9千另加附加費

在疫情下，外傭市場動盪不穩，「博炒」、趁機叫高價搶人的行為也愈來愈多。更有中介以「星級傭工」招徠，「星級傭工」以多經驗、良好溝動及家政能力等作包裝，代價是僱主需以高於法定最低工資薪酬聘請，更有「星級傭工」月薪直逼$9,000。業界人士擔心，這種人為推高工資的行為，只會令將來僱主難以用合理價格，聘用有質素的外傭，變相「做爛市」。



星級傭工月薪$8,800 附加費最少$12,471

近日，有中介公司以高於法定最低工資薪酬逾$4,000的價格，在市場上搜羅精選傭工給僱主 ，並聲稱具有以下特質 : 優秀家政能力 ( 烹調不同國家菜色、地板/汽車打蠟等 )、高度適應能力 ( 可獨立工作、接受較高工作要求或較複雜環境等 )、 多年在港工作經驗( 了解港人生活習慣、交通、禮儀等 )、 良好語言溝通能力等。

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僱主若有意聘用「星級傭工」，除了要支付更高的月薪外，中介公司亦會收取一筆「星級傭工附加費」，而計算方法如下：

[ 傭工合約月薪 + 每月特殊津貼(如有) – 法定最低工資 ] X 3



以月薪$8,800的「星級傭工」，沒有每月特殊津貼計算，其附加費為$12,471

難以抵制人為推高工資

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安樂窩僱傭中心執行董事王偉東(Daniel)表示，一些仍然堅持物色「講心唔講金」女傭的僱傭中心愈來愈難做，而拒絕用高佣及獎金給現成女傭，是不希望出現「搵工都可以賺錢」的情況，守住外傭跳槽、博炒的心態。

至於上述人為推高外傭工資的行為，Daniel認為難以抵制，他指：「其實都好難抵制，因為市場上的確有急需外傭的僱主存在。他們為了要盡快有外傭上班，會私下提升外傭薪金的OFFER。」

香港僱傭公會主席陳東風亦同樣認為部分中介公司類似做法不可取：「上述中介公司人為推高工資的行為是不應該。現在外傭工資，由僱主、外傭市場決定。如果僱主覺得，有人趁機推高價格，可以到其他中介，這是最好的抵制方法。」

設上限或能阻止外傭薪酬不斷攀升

就外傭工資問題，一直頗具爭議，Daniel亦認為是一個難以處理的事情，皆因僱主的背景各有不同。例如要照顧幼兒的家庭與照顧兩位大人的家庭，在工作量上已經有不同，如果劃一薪金，要照顧幼兒的家庭會更難請工人。他補充：「如果設立一個頂薪點，相信能控制不斷攀升的薪酬狀況。」

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