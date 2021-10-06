兒童早餐｜營養師不建議5類早餐　吃後可致消化不良影響專注力

早餐有提供每日所需營養，供能量應付一天活動，集中精神及頭腦靈活，對兒望學習能力及身體健康生長有莫大功效，但每逢上學的日子，無論是準備早餐，一或吃早餐也要爭分奪秒，對於要跨區上學的小朋友來說，想坐下來享受美味早餐就更難了。縱觀現時的學童熱門早餐為例，原來當中蘊藏不少影響兒童健康的危機。資深營養師林筠妍 (Queenie)將教家長選擇最適合小朋友的營養早餐。

攝影：歐嘉樂 （部份為資料圖片）



1.腸粉、燒賣、魚蛋

吃早餐都是為了提供能量， 補充學習與活動能量為主，針對現時較多人選擇的學童早餐為例，林筠妍認為最大問題在於使用「加工食物」，她說：「燒賣、魚蛋、混醬腸粉、牛丸等這類早餐所提供的Energy就未能發揮太大作用，燒賣、魚蛋、牛丸的成分以『加工食物』，含有太多防腐劑，長遠計如果吃得太多防腐劑，對小朋友的專注力都有影響。」

另一個不被建議的原因是吃了這些食物，小朋友會很快肚餓，「IG值即升糖指數，與吸收糖分的速度快慢有關，進食燒賣、魚蛋、混醬腸粉、牛丸時等加工食物時，多以伴隨醬汁來吃，IG值高，那就不能滿足早餐幫助小朋友捉供能量的用處了。」

林筠妍建議家長可以用蒸腸粉代替煎腸粉，她說：「家長可以用布拉腸粉代替多醬腸粉，布拉腸粉更可加入蛋、肉碎、生菜，在賣粥地方也找到，甚至不少家長可以自家整，蛋、肉有蛋白質；蔬菜可以提供纖維，粉皮可以提供碳水化合物，營養上比較豐富而且方便。」

2.加工食物/粉麵

火腿通粉火腿芝士三文治

這是茶餐廳常見的食物，林筠妍表示當中的火腿也是加工食物，「火腿已經證實是含有一級致癌物質，間中可以食少少，但如果每日都食就不建議，家長可以將芝腿治轉成雞蛋治，再加兩塊生菜會更好。」

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沙嗲牛肉麵

林筠妍表示牛肉本身沒問題，但沙嗲汁與公仔麵就不建議了，「可改成鮮牛肉或米粉。如果真的好想好想吃沙嗲汁，建議要求茶餐廳將沙嗲汁另上，醬汁盡量不要撈落麵當中，因為這是很難消化的。」

3.粟米片/殼物

市面上的粟米片有很多不同種類，有的加了糖、朱古力粉、麥，建議選擇不添加糖分、無麩質、用原粟米製成或者發芽粟米片製成的，會更飽肚，更天然。而麩質食物對於腸胃比較敏感的成人及小朋友來說，會易引起肚痛、肚漲，影響消化系統。

4.蒸包類

蒸包店包點選擇多，當中較甜的奶皇包不太適合作為小朋友早餐。「菜肉包、叉燒包、香菇包、芋頭包、芝麻包、奶皇包….我會建議選菜肉包，因為當中有菜即纖維、有肉即蛋白質、包即澱粉質，營養比較均衡，但奶皇包就只得甜，令小朋友很快肚餓，雖然食的時候很開心，但作為早餐就不太適合。順帶一提，蒸包選用的麵包麩質較低，如果家長要自製包點，林筠妍建議說：「在低筋、中筋、高筋麵粉中，以低筋麵粉最低麩質。」

在芸芸熱門早餐之中，林筠妍最建議家長選擇蒸包，「無論是在外面買即食的，又或者買回家早上蒸來吃的，但會建議大型連鎖店的品質較有保證。」

蒸包店包點選擇多，到底家長應該如何選出較適合小朋友的蒸包呢？「菜肉包、叉燒包、香菇包、芋頭包、芝麻包、奶皇包….我會建議選菜肉包，因為當中有菜即纖維、有肉即蛋白質、包即澱粉質，營養比較均衡，但奶皇包就只得甜，令小朋友很快肚餓，雖然食的時候很開心，但作為早餐就不太適合。順帶一提，蒸包選用的麵包麩質較低，如果家長要自製包點，林筠妍建議說：「在低筋、中筋、高筋麵粉中，以低筋麵粉最低麩質。」

5.焗蛋糕/麵包類

營養師不建議家長選擇蛋糕作為早餐主因是糖份高，影響小朋友專注力。（吳鍾坤攝）

蛋糕

不建議家長選擇蛋糕作為早餐主因是糖份高，「太多糖會影響小朋友專注力，家長可在衡量食品是否屬於低糖，家長可以用 每100g不超過5g作為參考標準 ，這個標準無論食物或是飲品也可以使用，一律100g不超5g這個份量也可以是低糖食物。 」

腸仔包及菠蘿包

應該大部份香港人都試過用腸仔包及菠蘿包等焗麵包作為早餐，但原來焗麵包是最不被建議的第一位早餐之選，林筠妍說：「這些都是加工食品，在我們的角度來看，這根本對於我們的身體沒有任何益處，那為何還要選擇他來當早餐呢。」

按圖即睇一週5款健康早餐食譜推介:

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*以上營養資料屬一般情況，僅供参考。

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