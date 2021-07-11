爭玩具動手打人背後竟同爸爸有關？精神科醫生教2招處理孩子情緒

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-07-11 09:00

別以為情緒問題是成年人專利，現今一代小朋友，即使在幼稚園階段也會有情緒問題。精神科專科醫生張漢奇表示，幼稚園階段的情緒問題，主要是與上學有關，「他們可能初上幼稚園，未習慣每天早上要與父母分開，未能適應學校生活，因而產生分離焦慮。表現是，每日當家長帶孩子上學，他們到達幼稚園便哭鬧。」

若入讀幼稚園一段日子後出現情緒問題，則可能是他們出現了社交問題，與其他同學相處不融合，有些甚至會打人、搶奪別人的物品。

「如果孩子未能適應學校生活，但家長忽視他們的問題，不加以處理，時日久了，便會導致孩子不喜歡上學；若孩子出現社交問題，在校內經常欺負其他同學，家長沒有正視問題，孩子便會養成以暴力解決問題的習慣。」張醫生說。

他強調，當孩子情緒出現問題，需要同時了解他的家庭狀況以及父母的管教方法，例如孩子整天哭鬧，可以詢問父母有否察覺他近日遇上什麼特別事，從中或可找到些端倪。

正向+雙向處理

「例如，孩子出現分離焦慮問題，家長可以先思考是否自己於日常生活中表現得太緊張，是否常常在孩子面前流露出擔心他們的情緒。孩子雖然年紀小，但他們也會感覺到父母的情緒，並受到影響，使他們也覺得返學很大壓力。因此，父母可以先調節自己的想法，並嘗試放手，以正向積極的態度鼓勵孩子，對他們說學校是一個很安全的地方，又有很好的老師，並有很多同學與他們玩耍，藉以幫助孩子放鬆。」

「反過來說，若自己的孩子在校不是被人欺負，而是欺負人，也屬於情緒問題。要了解他的家庭教育，父母是如何管教他的。大原則仍是需要正向處理。」

個案：爸爸培養暴力傾向

張漢奇醫生表示，曾有一個個案，每當兩兄弟爭玩具時，爸爸就說你們兄弟二人誰打贏便可以得到玩具，「時日久了，孩子受這樣的思想影響，便認為這樣做才正確，於是在校內也用這樣的方法對待同學。因此，當處理孩子的問題時，也要了解他的家庭教育方式，有需要的話改善父母的管教方法，才能治本。」

張醫生表示，大部分孩子的情緒問題都不需要尋求醫生協助，例如孩子在校內發脾、大吵大鬧，只要找出他們發脾氣的原因便可以解決。若是孩子動手打人，則可以安排他們在一個不受騷擾的位置，給他們獨自冷靜，反思自己的問題，一般而言都能奏效。但若始終感到難以處理，就應諮詢專業人士了。

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