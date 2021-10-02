疫情下午餐不准交談　日本小學生：要專注食討厭的食物想哭出來！

如果問一眾家長，當年上學的時候，回校最期待的是甚麼？相信不少家長也會答午休，畢竟可以和同學打鬧，又是全日課堂中最長的自由時間。不過，在疫情的新常態下，午休便來得沒有這麼幸福，日本小學生更投稿直言:「現在的午餐時間一點都不快樂。」



學生投稿抱怨日本小學「默食」措施

Twitter@kaodekadballoon

疫情期間，日本大部分小學都推行着「默食」措施，即在吃午餐的時間不准學生聊天，防止傳播疾病。一位8歲的小學生金子悠仁就向報社投稿，並成功獲編輯採用刊登，短文內容受到大量網民關注。

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金子悠仁的投稿文章寫道：「在讀幼稚園的時候，午飯時間總是能跟朋友邊聊邊吃（升上小學時已經爆發疫情，因此只能用幼稚園生活對比），現在只能隔開默默低頭吃飯，亦因此會更專注在午餐的味道上，遇上自己討厭的菜色，例如炸丁香魚，簡直吃到想哭出來！十分希望能盡快回復以往幼稚園一樣，大家可以邊聊邊吃，現在的午餐時間一點都不快樂。」

內容獲大量網民認同

金子悠仁的投稿在網上被流傳後，不少網民表示認同，能和其他人聚餐，邊聊邊食不但會胃口更好，也會食得更開心。但亦有網民表示其實不是甚麼大事情，食完午餐後帶上口戴再和同學聊天，其實影響不大，至於討厭食物的問題，或許小朋友味蕾更敏感，會有很多東西不喜歡食。

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