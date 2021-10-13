家務分配不均易挑起夫妻爭執　4個溝通說話技巧令老公聽晒你話

每天都在吵架吵到想離婚？但其實本來就沒有人的觀念能一樣.....放寬心，試著想「這是在彼此理解」的過程就好了！



夫妻有很多爭吵都是因為觀念不同、或是有期待產生落差而起的。吵到最後，難免會有：「我們真的適合嗎？」的疑慮。

妞編輯特地訪問曾心怡心理師，為觀念不同、長期爭吵的夫妻提供一些溝通建議：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 觀念不同是正常，爭吵是理解彼此的過程

每個人的成長經歷、觀念本來就不同，婚姻最重要的不就是包容嗎？如果是還在可以忍受的範圍，不妨看開一點：「觀念不同本來就是正常的，爭吵的過程也是在理解彼此的觀念。」但爭吵後的合好、找出解決辦法，才是重點。

2. 要求要說出口，並提供具體理由

要求另一半做某件事時，除了要明確地把要求說出口，還要再多加一個「具體、且能說服人」的理由，例如「垃圾不倒，明天家裡會很臭，所以今天一定要倒。但我現在在哄小孩睡覺，所以要請你去丟」、「請你幫我現在收衣服，因為等一下就要下雨了。」多了一個更具體、有說服力的理由，另一半也就比較能理解為什麼要做這些事，不然僅靠一句：「因為我會不爽」、「我看不順眼」是無法說服他的。而且他還會產生反抗心理：「你會看不順眼但我不會啊」、「你看不順眼你不會自己做？」

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3. 平時就可以用聊天的方式傳達自己的想法

爭吵的當下，是無法好好聽進別人的話的。所以想循序漸進的影響老公，讓老公「聽命」於自己，就要靠平時的催眠。（笑）平常在聊天過程就可以傳達出自己的觀念、也透過閒聊的方式知道老公的想法。大家在心平氣和的時候溝通，效果會比吵架時來得好喔！

4. 保持彈性

我們期待另一半能照我們的要求，但也可以保有一些空間。比方說能用他自己的辦法、或是什麼時限前一定要完成、或是用輪流的方式。別給自己、另一半那麼大的壓力，相處起來也會比較和諧一點。

但曾心怡心理師卻也提醒大家，當有時候我們的期待是一種退後到不行的底線時，我們還是需要跟另一半好好談談：「自己對於伴侶的期待到底是底線還是有調整的空間。」

以妞編輯過去的經驗，常常是悶不吭聲的在心裡認定對方一定會做某些事，結果發現對方沒做心裡就會燒起一把火，這時候另一半就會覺得莫名其妙，納悶自己又做錯了什麼事......

因此溝通真的很重要，至少把要求說出口了，你也才有機會了解對方的想法，進而知道要怎麼改善。希望透過以上4個方法，各位的爭吵能少一些囉～

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

（曾心怡心理師簡介：經營《心理師的媽寶研究室》。曾任台大醫院臨床心理師，台灣大學學生輔導中心兼任心理師，現任職於初色心理治療所。）