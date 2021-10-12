淘寶古怪神器　呢塊「兒童廁板」唔係用嚟去廁所　竟然係咁用...

隨着網購發展蓬勃，一些平日在貨架上看不見的東西也可以在網上找到，而且更是千奇百趣甚麼都有。以前在學校小息想午睡，「翹埋雙手」托住自己的頭就是了，誰想到今時今日連午睡都有「神器」！



桌上午休枕頭

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有充足的睡眠才可以應付長時間的學習，雖現在疫情下大多是半日課堂，但不少同學仍要在下午上各式各樣的補習、網課，午睡一下的確不是甚麼壞事。而這個桌上午休枕頭單從造型上，的確很容易讓人誤會是廁所板，使用方法亦相當簡單，就是把枕頭調較到合適自己的高度，把頭放進「廁所板」即可，產品聲稱可以保護脊柱，實際就不得而知了。

罰抄神器

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相信家長小時候讀書的時候，被老師罰抄時，都曾幻想把幾支筆用膠紙之類的黏在一起，一次抄完！想不到，真的有人把這個概念產品化，筆端上有特殊扣子，大家想要合併多少支筆就多少支，不過很多買家也表示玩玩就好，實際上由於力度分配不均，想一次過抄寫多次是真的沒辦法。

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執筆姿勢矯正器

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執筆和用筷子的姿勢，很多人也是得過且過，長大後發現姿勢錯誤亦更改不了。作為家長，當然希望下一代更避免走歪路，而執筆最常見的錯誤，使是小朋友為借力，不自覺手腕彎曲，該矯正器就是在手腕位置加上支撐的護腕。

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