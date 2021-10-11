星媽廚藝｜陳茵媺當全職媽媽鑽研多國美食　黃依汶炮製酒店級晚宴

娛樂圈不少女藝人婚後都淡出幕前，專心照顧小朋友。陳茵媺最近經常分享自己下廚的美食，被網民大讚廚藝好！其實娛樂圈亦有不少星媽會親自下廚煮飯給仔女吃，今次為大家盤點廚藝好的星媽。



陳茵媺鑽研中西日美食

陳茵媺最近經常分享自己下廚的美食，日前用薯仔、雞蛋、蔥、切粒雞肉腸、2 種芝士、調味蒜鹽、煙肉和甜椒等食材，製作了西班牙烘蛋餅給老公陳豪吃。早前亦和囡囡一起製作香蕉朱古力蛋糕，亦試過親自製作叉燒包。廚藝非常了得！

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黃依汶炮製酒店級晚餐

黃依汶經常會親自下廚製作美食，她曾製作一頓高級晚餐，一手炮製松葉蟹湯、西班牙紅蝦意粉、馬糞赤上海膽、羅勒炒蘇格蘭蟶子、燉和牛面珠等等美食，甚至能夠炮製海南雞飯、吉列豬扒蛋飯等等，非常有心機，廚藝媲美大廚！

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陳倩揚製作健康甜品

陳倩揚自2010年與丈夫結婚後生下三名仔女，去年7月陳倩揚生下第三胎，體重一度升至138磅。她在直播中表示，自己主要靠改變飲食習慣成功修身，她透過「低醣減肥法」，成功在兩個月內將體重減至110磅。在「低醣減肥法」期間，陳倩揚學會親自下廚煮晚餐，訓練得一手好廚藝，閒時會和小朋友一起下廚製作健康甜品。

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張柏芝經常煲中西式湯水

張柏芝自從誕下3個囝囝後，經常會親自下廚煮飯給孩子吃，亦會教大家一些下廚秘訣。張柏芝特別喜歡煲湯給孩子飲，亦會為孩子煮炒飯、沙律等等小朋友喜歡的食物，亦會煮西餐如龍蝦。

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