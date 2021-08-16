港媽在家誕三胎　老公親手剪臍帶：生仔唔一定有十級痛楚

很多準媽媽在生產之前，很多時候也會做足準備：走佬袋、選定醫院和最佳路線，甚至已經擇好日子和預約醫生，以迎接寶貝出生。育有3名子女的媽媽鄭清穗（Pura）意外地在家中誕下了長女，發現在家生BB原來可以很放鬆，不一定要經歷「十級痛楚」。她想用自身經歷告訴準媽媽們：不用緊張，我們的身體會為生孩子而預備好！

（部分圖片由受訪者提供）



當聽到Pura的3名子女都在家中出生時，記者忍不住問：「咁出世紙會點寫？」Pura也表示在家生小孩後才知道，原來出世紙的出生地點是以剪臍帶的地點為準。例如，她的次女在家出生，連胎盤一起送到醫院才剪臍帶，那麼出生地點也會填上醫院。

Pura和丈夫同為醫生，她從事醫美工作，而丈夫則是兒科醫生。但她表示，當初並沒有計劃在家中分娩，和其他準媽媽一樣準備好走佬袋。「我懷孕時睇咗一位外國助產士Ina May寫嘅書，以及幾本教授Hypnobirthing技巧嘅書，佢話媽媽嘅身體設計有足夠嘅準備去迎接BB出世。其實當時我打算放鬆吓，喺浴室放咗盆水，放啲音樂，接受陣痛。點知我起身著緊衫時，囡囡個頭仔已經出咗嚟」。幸而丈夫當時也在身邊，不過難免手忙腳亂地致電救護車。因為事出突然，當時由救護員為丈夫遞上刀子並在家中剪臍帶，然後母女一同送往醫院。

「大女個中文名有個彤字，紀念佢出世時面仔紅卜卜；而英文名則為Ina，而英文名則為Ina，意思同我的英文名Pura同樣意思。」她說。

經歷首次生BB，她發現生孩子不一定承受「十級痛楚」，也不是別人說的那麼恐怖，她歸因「可能係因為喺屋企夠放鬆」。她想像，如果她在產房等生小孩，可能會因為緊張而令子宮頸收緊，也會因為遷就護士的工作流程而未能有充分的休息和放鬆，反而更難生出來。

宜留意身體狀況

Pura和丈夫計劃生3個孩子。到第二次懷孕時，她也希望能在家中分娩，但丈夫卻不太放心。「雖然佢係兒科醫生，但屋企始終冇專業支援、工具，萬一BB出世有事，佢能做到嘅事好有限。」不過，因為有了一次經驗，他們預備了毛巾為初生嬰兒保暖，又準備了一些嬰兒急救的用品，以備不時之需。結果，次女和幼子亦順利在家出生。

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「比較常聽外國人在家分娩，的確外國相對多支援。而香港在家分娩嘅話，一來醫院唔會派醫生、助產士支援，實際上亦冇呢項服務，二來保險亦唔包。」Pura坦言，丈夫為兒科醫生是她的後盾，也有緊急到醫院的計劃，做好萬全之策。

Pura分享自身經歷、希望提倡自然分娩，鼓舞各位準媽媽們：「生BB都可以好自然、好順利咁生出嚟，不是一件恐怖的事，最緊要是準媽媽保持正面、心境開朗及心情放鬆」。無論在那兒用什麼的方法生產，都必須時刻和醫生注意身體的狀況，謹記諮詢醫生的意見。

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