小樹苗年底結業家長感可惜　幼稚園校長：係一間好認真嘅出版社

書本是成長的必需品，當中不少經典讀物橫跨多個世代，陪伴不同年代的小朋友長大！而這些讀物不少是來自一間本地出版社-小樹苗，不過遺憾的是，這間紥根於香港33年的小樹苗日前正式宣布，於本年年底結業。面對突如其來的消息，不少家長直言不捨，表示自己的小朋友都是看「小樹苗」長大的！



小樹苗出版社突宣布結業

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小樹苗出版的圖書種類多元化，包括：生活教育、常識、語文、數學、故事、文學、智力遊戲、藝術、工具書、習作、口袋書、教具、勵志和家長書等，深受小朋友、家長和教師歡迎。小樹苗出版社於10月12日突然在 Facebook 宣布營業至今年 12 月 31 日結業，感謝讀者 33 年來的支持。

不少幼稚園、小學都是在小樹苗訂購讀物，所以在香港成長的小朋友，必定看過來自小樹苗出版社的書本！小樹苗除了出版圖書外，亦有定期的親子工作坊、玩具及文具等發售，記者已向小樹苗查詢結業原因，正待回覆。

幼稚園校長：「信心保證！」

聖安多尼中英文幼稚園（麗城花園）鄧雪堯校長得知小樹苗出版社即將結業的消息後感到十分惋惜。她直言：「好多時家長問我哋呢本書好唔好啊，咁我哋會睇一睇出版社，見到係小樹苗，都會知道佢哋係一間好認真嘅出版社，某程度上係一個『信心保證』。」

鄧校長猜測，在這兩年疫情的打擊下，加上電子書的出現以及小朋友在閱讀以外亦有很多娛樂。在新一代閱讀習慣改變的情況下，相信出版社面對的挑戰不小。

小樹苗有提供印刷及出版服務

在1998年創刊，屬本土比較知名的兒童文學月刊《木棉樹》，亦在 2019年因主編黃雅文的健康理由，屹立二十載後宣布停刊。

她曾分享：「眼見不少兒童刊物一本接一本停刊，自言欠奉商業頭腦的她也不知是否代表這行業難做！對自己而言，做兒童刊物最大負擔是印刷費和稿費，初期更要自己深夜去做配音工作維持收入，中途試過遇上困難，也是一篇在《中大校友》的報導拯救了《木棉樹》，報導刊出後收到不少師兄師姐贊助。」

由於小樹苗亦有提供出版製作及印刷服務，惟香港兒童文學刊物已「買少見少」！相信小樹苗的結業也會影響到兒童刊物的創作者。

難忘出版熱誠 英華老師：很突然

英華小學創意及出版總監馬鎮梅老師曾擔任出版社總編輯及總經理，於業界工作約20年。得知小樹苗即將結業，她直言：「感到很突然，很感慨，33年啊，是個漫長歲月呢。」她表示，每當一家帶着誠意的出版社結束，也感到可惜，更難忘當初入行，對小樹苗創辦人黃先生的印象。

「他很提攜後輩，對出版很有熱誠，我印象很深，對他抱萬二分的敬意。後來他兩位年輕女兒在沒有心理準備下接棒，殷勤虛心地邊學邊做，不但守住了出版社，也開拓了不少新系列。」

疫情衝擊出版社

馬老師現於英華小學主力任教中文科，她表示，由小樹苗出版的書籍多用於校內的初小教學。「圖像色彩、構圖、選字很適切合幼齡孩子；選題亦很健康。」芸芸書籍中，最受學生歡迎的有漫畫版四大名著，以及《我的小百科》圖鑑系列。

馬老師坦言，已離開出版業界一段時間，未能憑空臆測小樹苗的結業原因，惟她嘆道，經營出版從不容易，除了大環境存有許多變化，業界亦面對編輯人才的流失。「做一本好書的成本很高，在資訊爆炸的年代，能讓一本書備受關注更是困難。這兩年備受疫情影響，香港書展兩度取消，到校設攤的機會也大幅度減少，對以學生為對象的出版社的衝擊很大。」

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