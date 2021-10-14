外傭暗黑料理｜張敬軒遮遮料理經典回顧　煮米粉竟然用呢個湯底

藝人張敬軒不時在IG分享外傭「遮遮」製作的黑暗料理，引起一眾網民熱烈迴響。近日ViuTV節目《晚吹-空肚講宵夜》請來張敬軒任嘉賓，他帶來了家中外傭的「日常小菜」給3位主持梁祖堯、蔡瀚億（BabyJohn）及陳俞希（Hailey）品嘗，分別有「原味道米粉」和白粥，兩款也曾是他每天的「正餐」。米粉的湯底是用來烚菜的水，白粥則非常濃稠，3位主持也大感驚訝。



張敬軒「遮遮」的料理不時有新搞作，分別有「爛溶溶腐乳加凍冰冰的白粥」、「黑掹掹炭燒牛角包」及「竹炭海蔘」，他在節目中分享道︰「我曾經十分忐忑，亦嘗試跟『遮遮』溝通，她第1、2次就『Ok Sir』。不過，她作新嘗試後，我覺得還是做好基本菜式最好。」

主持談到「遮遮」平日會吃什麼，他指有次見到「遮遮」正在煮家鄉菜：「她將已經熟到起黑斑的大蕉放入水煮，她稱是菲律賓的傳統甜品。她會將蕉連皮放入水煮，她說這是菲律賓傳統甜品。」

張敬軒過往在其IG曾笑指：「我知道這是我的福氣，我知道上帝差遣衪的使者來給我試練！」，相片引起一眾網民熱烈討論，其後張敬軒更加每日分享家中的「地獄」廚神外傭製作的餐點，包括有「百潔布藍莓pancake」、「敲得響麵包」、「爆皮洋腸煎粒粒臘腸伴蕃茄仔刺身」等。

🔼🔼🔼🔼遮遮整嘅呢味餸究竟係咩？👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻外傭料理好難明！張敬軒遮遮煮出「黑媽媽」滋陰食物：勁灰星期一👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

遮遮料理經典回顧：

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在6月時，他指「遮遮」突然端出一碟比碟還黑的食物，張敬軒嘗試用刀叉切開，可惜並不成功。有網民猜測食物的「真身」，有人猜是「竹炭麵包」，也有人從「滋陰」角度出發猜是「海蔘」。張敬軒也是一輪概嘆：「#你以為代表星期一嗰隻色淨係得MondayBlue吖#我仲有有隻MondayGrey吖我話過你聽 #勁灰星期一」

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🔼🔼🔼🔼除咗張敬軒，其實有唔少網民都有分享外傭嘅暗黑料理👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻張敬軒分享外傭「驚喜」早餐未算最驚嚇 網民齊分享外傭暗黑料理👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼