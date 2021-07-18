婚姻都是相愛、相處到傷害的走下去？6大愛情秘訣讓感情細水長流

愛情最終走向一種淡然，婚姻終將成為一種責任，情人不是愛成路人就是家人——在這樣長遠的關係中，如何保有對愛情的熱忱？



細水長流的愛情，應是這樣經營的：（點擊下圖了解更多）

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世界上有多少段戀情，始於濃情、又終於平淡呢？在一成不變的日子裏，瑣碎的煩惱被無限聚焦放大，小至牙膏的擠壓方式、摺衣服的習慣，甚至是用餐的表情，都能成為伴侶爭執的開端。但是經過長久的磨合之後，走得細水長流，並肩靜坐感受細雨微風，才是愛情最終的面貌。

還沒好好的感受 雪花綻放的氣候

我們一起顫抖 會更明白 甚麼是溫柔

還沒跟你牽着手 走過荒蕪的沙丘

可能從此以後 學會珍惜 天長和地久



——王菲〈紅豆〉



如何讓戀情永不褪色？無論是相愛僅僅幾個月還是好幾年，人們總在尋求這個問題的解答。根據外國媒體網站「psychologytoday」與「psychologytoday.com」的資訊，讓擁有 40 年諮商經歷的臨床心理學家和婚姻顧問 Randi Gunther 告訴我們這六點讓戀情細水長流的美好秘訣吧！

1. 接受對方的不完美

一般而言，在相愛初期的人們很少會批評與批判他們的伴侶。但隨着關係的成熟，我們不知不覺會對另一半的過錯與缺失更加敏感、更苛責。Randi Gunther 說： 「嘲弄、蔑視與偏見」會擊垮所有親密關係。成功的伴侶們會包容彼此的不完美，而不是批判並試圖將對方塑造成理想情人。

2. 永遠對伴侶抱持尊重

Randi Gunther 將「尊重」定義為：如果你知道哪些行為可能會讓你的另一半受到傷害，就永遠不要去做那些事 。紐約的心理治療師 Ken Page 也表示，在一段感情中，「尊重」經常比「愛」還要更重要，這是建立自我價值與互相信任的根本，也是所有成功關係的基礎。

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3. 包容彼此的差異與不同

Randi Gunther 表示，大多數人會在感情中追求和諧，經常希望對方跟自己有相近與相似的觀點、一致的生活步調，還有同樣的未來願景。

但是成功的伴侶們不會力圖說服另一半；他們會盡力兼容彼此的差異性，若當伴侶有新的想法和行為，即便對方與自己的價值觀不同，也會鼓勵對方並摸索出新的融合方式。

4. 相信伴侶的人格價值

成功又長久的戀愛伴侶都擁有這樣的一種特質：他們堅信彼此的善良本性 。偶爾的爭吵與衝突並不會影響他們對另一半人格價值的信心，即使對方做出冒犯、讓人失望與難受的行為，他們仍然相信伴侶是一位善良又溫暖，還是個值得被愛的人。

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5. 愛情不等同於「所有權」

在所有高品質的關係中，「非所有權原則」始終存在 。執業 40 年來，我從未見過推崇這項原則的伴侶失去他們雙方之間的愛。——Randi Gunther

成功的伴侶們不會視自己為另一半的「擁有者」，也不會利用嫉妒、不安全感、支配慾去控制對方。脅迫、控訴、情緒勒索等方法可能可以在短期內達到目的，卻也為長遠的關係埋下不定時炸彈。反之，「非所有權的愛」則創造了長久的支持和信任 ，伴侶們可以自由表露他們最深刻懇切的願望。他們相愛着，卻不是彼此的追蹤器與附屬品。

6. 保持相愛相戀的初衷

當一段親密關係漸漸拉長，日常生活中的種種齟齬與壓力很容易讓我們忘記，伴侶最初相愛的原因。伴侶可能每天都在問：自己當初怎麼會跟他在一起？

而長久的親密伴侶們經常將相愛的初衷放在心上，也許彼此都對家庭生活充滿嚮往、也許是對方身上有某種比任何人都突出的美好特質；他們會回味過往的誓言、一起做過的浪漫的事、去過的約會地點，並細數那些美好的回憶，談論對這段關係未來的期望。無論這段關係面臨何種危機，他們都會努力、致力於讓戀情升溫，而不是讓懷疑與焦慮扼殺親密感。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】