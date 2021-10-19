一田購物優惠日eShop玩具低至2折　SOGO感謝祭嬰幼兒用品低至6折

踏入年末，一田及SOGO兩大百貨公司都會推出購物優惠日，並會提早於網店推出優惠，讓大家率先搶購，當中不少童裝、嬰幼兒用品、玩具都有減價！媽媽們一定要記得睇啱時間，入網站搶購心水貨品！



一田購物優惠日eShop網上率先買

半年一度的一田購物優惠日將於11月24日至11月30日舉行，購物優惠日將連開至7日，超市兩周帶來更激減優惠，詳情將於稍後公佈。而一田購物優惠日eShop將搶先於10月20日至10月31日登場，網上連減12日。並以4大主題推出超抵商品，包括半價掃破抵價美妝組合、半價買盡搶手家電、$300起買熱搶廚具，精選優惠低至3折及3折起買美食券。其中部分商品會以每日限定優惠價，低至16折發售，按圖即睇每日限定必搶筍貨：

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對於各位媽媽來說，小朋友的用品必然是最重要！場內有很多童裝、嬰幼兒用品、玩具都有減價，按圖即睇精選嬰幼兒貨品：

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SOGO Thankful Week 2021預購優惠

SOGO Thankful Week 2021即將於舉行，崇光網店上於13/10至26/10期間精選崇光感謝祭貨品於以心動價率先發售。當中不少母嬰育兒商品都有減價，由坐月用品、童裝、嬰幼兒用品都有減，媽媽必搶！按圖即睇崇光網店精選母嬰育兒商品：

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