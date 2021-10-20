開倉|小童波鞋$170起買2對再減$100　英文童書限時開倉4本$100

觀塘一向是開倉的熱門地，今次有Skechers鞋限時開倉，當中包括大量小童鞋，一律以清倉價發售，買多再有優惠！另外亦有英文童書開倉，大量英文書低至$100/4本，連英文補充練習都有。媽媽們一定不要錯過！



觀塘南洋廣場現正舉辦Skechers清倉日，大量小童波鞋全部都只是$170/對，當中更加有閃燈款式，亦有返學白波鞋，購買兩對鞋再減$100。場內亦有一些小童卡通背囊及童裝衛衣，都只是$60。Skechers清倉日只舉辦3日，媽媽們記得盡早搶購！按圖即睇精選小童波鞋、背囊及童裝衛衣：

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Skechers清倉日

現場可接受以現金或八達通方式付款

日期：2021年10月20日至22日 (星期三至五)

時間：9:30am - 6:30pm

地點：觀塘鴻圖道57號 南洋廣場5樓

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同樣位於觀塘的Fun To Read Book Outlet有大量英文圖書減價發售，部分英文圖書低至$100/4本，包括有Marvel、Disney等故事書。場內亦有BB書、補充練習、英文小說等等，全部都有減價！按圖即睇精選減價英文圖書：

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Fun To Read Book Outlet

現場可接受以現金或信用咭（Visa/Master/American Express）付款

日期：即日起至2021年10月27日

時間：11:00am - 7:00pm (星期一至五)／11:00am - 6:30 pm (星期六、日及公眾假期)

地點：觀塘開源道54號豐利中心8樓806室 (MTR B1 exit)

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