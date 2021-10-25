幼稚園學費｜港島幼稚園名單及學費　2私幼新學年參加幼稚園計劃

不少幼稚園K1已開始接受報名及面試，為子女選擇學校時，除了教學模式及教學理念，學費也是考慮的因素之一。《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2021/22學年》網上版早前公布，詳列全港幼稚園2021/22學年的學費，讓家長在選校前作參考。

（資料來源：《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2021/22學年》、學校網站 )



在2021/22學年參加幼稚園教育計劃的幼稚園當中，港島區不少幼稚園的學費也維持不變，其中兩間私立幼稚園更在新學年參加幼稚園教育計劃，包括香港真光幼稚園（堅道）及天主教聖瑪加利大幼稚園，前者去年半日班學費為$44,000，全日班每年學費為$78,000，新學年半日班大減93%，每年學費$3,000，而全日班則減63%，每年學費減至$25,790。

天主教聖瑪加利大幼稚園，去年半日班學費為$40,800，新學年參加幼稚園教育計劃後學費更是全免，學費大減，相信報讀明年K1的學生人數會有所增加。該校吸引不少藝人子女入讀，包括周汶錡兩子Jacques和Avner、李璨琛女兒Lucy元元、吳日言女兒等。

不參加幼稚園教育計劃的幼稚園，今年的學費大多維持不變，當中加幅最高的是位於灣仔區的國際幼稚園LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL)，全日法文班由去年學費$104,099，今年學費加11.7%，加價後學費$116,268。

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👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇東區幼稚園名單及學費👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇南區幼稚園名單及學費👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻