幼稚園報名｜熱門幼稚園K1報名詳情　多校改回面見有三間繼續拍片

踏入9月，多間幼稚園已開始接受2022/23年度K1的入學申請，隨著疫情緩和，不少幼稚園也取消上年拍片的做法，但家長仍需密切留意疫情發展，校方有機會更改面試形式，至於保留拍片的學校不多，熱門的包括：創價幼稚園、嘉諾撒聖心幼稚園及聖羅撒幼稚園。另外，有不少熱門幼稚園也沒有公布報名截止日，名額有限建議家長盡早登記，
2022/23收生安排（適用於參加「幼稚園教育計劃」幼稚園）
9月至11月期間申請幼稚園入學註冊證
家長在準備報名及面試的過程中，同時都要向教育局申請幼稚園入學註冊證，如果家長報名的幼稚園參與了「幼稚園教育計劃」，而在最終取錄了你的子女，到校註冊當日則必須出示該文件。
港島區幼稚園K1報名詳情
蘇浙小學幼稚園
報名日期：9月11日
面試日期： 11月中下旬
右思維國際幼兒園暨幼稚園
報名日期：即日至10月3日
面試日期：10月至11月之星期六進行
救恩學校（幼稚園部）
報名日期：即日至9月15日
面試日期：11月12日、13日及20日(其中一天)
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聖公會聖彼得堂幼稚園（北角）
報名日期：即日至10月15日
面試日期：11月13日
聖安多尼中英文小學暨幼稚園
報名日期：即日至10月30日
面試日期：11月
聖士提反女子中學附屬幼稚園
報名日期：10月1日至15日
面試日期：11月
寶血幼稚園
報名日期：10月16日
面試日期：11月19或20日
聖保祿幼稚園
報名日期：9月20日至10月8日
面試日期：未有資料
嘉諾撒聖心幼稚園
報名日期：9月21至9月28日
面試日期：申請者需根據 10 月 28 日電郵內的表格，上載自拍影片。
香港靈糧堂幼稚園
報名日期：現正接受網上報名，未公布截止日期
面試日期：11月內進行
聖公會幼稚園
報名日期：稍後公布
面試日期：稍後公布
銅鑼灣維多利亞幼稚園
報名日期：可於網上先行登記，有學額空缺及接受申請時，校方會聯絡家長安排約見
面試日期：校方會聯絡家長安排約見
維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡)(下康怡)
報名日期：即日至10月15日
面試日期：11月6日
維多利亞(康怡)幼兒園
報名日期：即日至10月15日
面試日期：11月6日
學之園幼稚園(君豪)
報名日期：即日至10月23日
面試日期：稍後公布
聖保羅堂幼稚園（中環）（北角）
報名日期：即日至10月8日
面試日期：11月份的其中一個星期六
九龍區幼稚園K1報名詳情
九龍靈糧堂幼稚園
報名日期：即日至9月30日
面試日期：未公布
創價幼稚園
報名日期：10月1至22日
面試日期：11月1至11月12日，遞交幼兒生活短片
根德園幼稚園
報名日期：稍後公布
面試日期：稍後公布
維多利亞(君匯港)幼稚園
報名日期：即日至10月15日
面試日期：11月6日
聖羅撒幼稚園
報名日期：9月15至30日
面試日期：請家長為考生拍攝一段 2 分至 5 分鐘的短片，詳情請留意報名後的電郵通知。
靈糧幼稚園（藍田）（鑽石山）（秀德）
報名日期：現正接受網上報名，未公布截止日期
面試日期：11月內進行
九龍禮賢學校暨幼稚園
報名期期：
以下三日內交回申請表：
10月15日：9:00-13:00及14:00-17:00
10月16日：9:00-13:00
10月18日：9:00-13:00 及14:00-17:00
面試日期：12月3及4日
德萃幼稚園（紅磡）（太子）
報名日期：即日至9月30日
面試日期：10月16日
國際英文幼稚園(雅息士道) (羅福道)
報名日期：已結束
面試日期：未有資料
學之園幼稚園(昇御海逸) (凱帆薈)(長沙灣星匯)
報名日期：即日至10月23日
面試日期：稍後公布
又一村學校
報名日期：即日起至10月30日
面試日期：11月5日
新界區幼稚園K1報名詳情
靈糧幼稚園（馬鞍山）（荃灣）
報名日期：現正接受網上報名，未公布截止日期
面試日期：11月內進行
英藝幼稚園
報名日期：未到確實截止日期，可於辦公時間（上午 9:00 – 下午 6:00）到校辦理
面試日期：稍後公布
中華基督教會元朗堂真光幼稚園
報名日期：稍後公布
面試日期：稍後公布
學之園幼稚園（灝景校）（海翩康城）（迎海校）
報名日期：即日至10月23日
面試日期：稍後公布
聖文嘉幼兒園幼稚園(荃灣)
報名日期：即日至10月31日
面試日期：12月
香港教育大學幼兒發展中心
報名日期：未到確實截止日期，可於辦公時間到校辦理。
面試日期：11月13日
救世軍乙明幼兒學校
報名日期：逢星期四下午2時至4時前往學校取表或遞交
面試日期：每年約11月開始約晤申請下年度入學的兒童及家長。
綠茵英文國際幼稚園/綠茵國際幼兒園
報名日期：未到確實截止日期，可於辦公時間到校辦理。
面試日期：稍後公布
培榛國際幼稚園暨幼兒園
報名日期：即日起至9月26日
面試日期：稍後公布
🔼🔼🔼🔼受多方面影響，本港出生率創新低，未來更有機會有多間幼稚園要閉校👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻生育率創新低 政府指受3個因素影響 專家：幼稚園或面臨閉校潮🔼🔼🔼🔼👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻