幼稚園報名｜熱門幼稚園K1報名詳情　多校改回面見有三間繼續拍片

踏入9月，多間幼稚園已開始接受2022/23年度K1的入學申請，隨著疫情緩和，不少幼稚園也取消上年拍片的做法，但家長仍需密切留意疫情發展，校方有機會更改面試形式，至於保留拍片的學校不多，熱門的包括：創價幼稚園、嘉諾撒聖心幼稚園及聖羅撒幼稚園。另外，有不少熱門幼稚園也沒有公布報名截止日，名額有限建議家長盡早登記，



2022/23收生安排（適用於參加「幼稚園教育計劃」幼稚園）

+ 1

9月至11月期間申請幼稚園入學註冊證

家長在準備報名及面試的過程中，同時都要向教育局申請幼稚園入學註冊證，如果家長報名的幼稚園參與了「幼稚園教育計劃」，而在最終取錄了你的子女，到校註冊當日則必須出示該文件。

港島區幼稚園K1報名詳情

蘇浙小學幼稚園

報名日期：9月11日

面試日期： 11月中下旬

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右思維國際幼兒園暨幼稚園

報名日期：即日至10月3日

面試日期：10月至11月之星期六進行

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救恩學校（幼稚園部）

報名日期：即日至9月15日

面試日期：11月12日、13日及20日(其中一天)

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聖公會聖彼得堂幼稚園（北角）

報名日期：即日至10月15日

面試日期：11月13日

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聖安多尼中英文小學暨幼稚園

報名日期：即日至10月30日

面試日期：11月

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聖士提反女子中學附屬幼稚園

報名日期：10月1日至15日

面試日期：11月

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寶血幼稚園

報名日期：10月16日

面試日期：11月19或20日

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+ 19

聖保祿幼稚園

報名日期：9月20日至10月8日

面試日期：未有資料

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嘉諾撒聖心幼稚園

報名日期：9月21至9月28日

面試日期：申請者需根據 10 月 28 日電郵內的表格，上載自拍影片。

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香港靈糧堂幼稚園

報名日期：現正接受網上報名，未公布截止日期

面試日期：11月內進行

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+ 18

聖公會幼稚園

報名日期：稍後公布

面試日期：稍後公布

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銅鑼灣維多利亞幼稚園

報名日期：可於網上先行登記，有學額空缺及接受申請時，校方會聯絡家長安排約見

面試日期：校方會聯絡家長安排約見

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+ 1

維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡)(下康怡)

報名日期：即日至10月15日

面試日期：11月6日

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維多利亞(康怡)幼兒園

報名日期：即日至10月15日

面試日期：11月6日

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學之園幼稚園(君豪)

報名日期：即日至10月23日

面試日期：稍後公布

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聖保羅堂幼稚園（中環）（北角）

報名日期：即日至10月8日

面試日期：11月份的其中一個星期六

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九龍區幼稚園K1報名詳情

九龍靈糧堂幼稚園

報名日期：即日至9月30日

面試日期：未公布

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創價幼稚園

報名日期：10月1至22日

面試日期：11月1至11月12日，遞交幼兒生活短片

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+ 11

根德園幼稚園

報名日期：稍後公布

面試日期：稍後公布

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+ 8

維多利亞(君匯港)幼稚園

報名日期：即日至10月15日

面試日期：11月6日

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聖羅撒幼稚園

報名日期：9月15至30日

面試日期：請家長為考生拍攝一段 2 分至 5 分鐘的短片，詳情請留意報名後的電郵通知。

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靈糧幼稚園（藍田）（鑽石山）（秀德）

報名日期：現正接受網上報名，未公布截止日期

面試日期：11月內進行

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九龍禮賢學校暨幼稚園

報名期期：

以下三日內交回申請表：

10月15日：9:00-13:00及14:00-17:00

10月16日：9:00-13:00

10月18日：9:00-13:00 及14:00-17:00

面試日期：12月3及4日

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德萃幼稚園（紅磡）（太子）

報名日期：即日至9月30日

面試日期：10月16日

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+ 3

國際英文幼稚園(雅息士道) (羅福道)

報名日期：已結束

面試日期：未有資料

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+ 8

學之園幼稚園(昇御海逸) (凱帆薈)(長沙灣星匯)

報名日期：即日至10月23日

面試日期：稍後公布

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又一村學校

報名日期：即日起至10月30日

面試日期：11月5日

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+ 7

新界區幼稚園K1報名詳情

靈糧幼稚園（馬鞍山）（荃灣）

報名日期：現正接受網上報名，未公布截止日期

面試日期：11月內進行

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英藝幼稚園

報名日期：未到確實截止日期，可於辦公時間（上午 9:00 – 下午 6:00）到校辦理

面試日期：稍後公布

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中華基督教會元朗堂真光幼稚園

報名日期：稍後公布

面試日期：稍後公布

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學之園幼稚園（灝景校）（海翩康城）（迎海校）

報名日期：即日至10月23日

面試日期：稍後公布

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聖文嘉幼兒園幼稚園(荃灣)

報名日期：即日至10月31日

面試日期：12月

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香港教育大學幼兒發展中心

報名日期：未到確實截止日期，可於辦公時間到校辦理。

面試日期：11月13日

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救世軍乙明幼兒學校

報名日期：逢星期四下午2時至4時前往學校取表或遞交

面試日期：每年約11月開始約晤申請下年度入學的兒童及家長。

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綠茵英文國際幼稚園/綠茵國際幼兒園

報名日期：未到確實截止日期，可於辦公時間到校辦理。

面試日期：稍後公布

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培榛國際幼稚園暨幼兒園

報名日期：即日起至9月26日

面試日期：稍後公布

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🔼🔼🔼🔼受多方面影響，本港出生率創新低，未來更有機會有多間幼稚園要閉校👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻生育率創新低 政府指受3個因素影響 專家：幼稚園或面臨閉校潮🔼🔼🔼🔼👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻