萬聖節｜中環石板街最齊兒童萬聖節服飾 海盜、仙子裝低至$149

還有不足兩星期就到萬聖節，各位媽媽想好要讓仔女扮演什麼角色未？中環石板街每年都有大量萬聖節服飾售賣，今次記者為大家盤點小朋友必試萬聖節服裝！



中環石板街（砵甸乍街）的攤檔每年萬聖節前都會販賣各式萬聖節服飾，當中包括有不少小朋友萬聖節服飾，例如白雪公主、海盜、魔法師、牛仔、仙子等等，價錢按款式而定，最平$149就有一套！媽媽們記得預早購買啦！

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按圖即睇今年精選小朋友萬聖節服飾：

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