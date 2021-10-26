一人一花2021│冰島國花三色堇　忌高溫光照要充足　即學栽種貼士

康樂及文化事務署每年均會舉辦「一人一花」計劃，藉以提高孩子的綠化意識及種植興趣，參與學校已陸續向學生派發花苗。今年的主角是冰島國花三色堇，究竟孩子栽種時有什麼注意事項？



康文署邀來高級園藝導師鄧淑儀為大家作栽種示範，她解釋，三色堇是冰島和波蘭的國花，原產於歐洲北部，屬二年生或多年生草本植物。其喜歡冷涼的環境，生長適溫為攝氏15至25度，忌高溫多濕，適合秋冬栽種，光照充足才會較易開花。

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剛上盆勿曝曬

鄧淑儀解釋，上盆前要預備花盤、植料、肥料和簡單工具，花盤直徑宜4吋至6吋，花盆較大，植物會容易生長得較強壯。大家可使用不同物料的花盆，但盆底要有去水洞，以及大小合適的盆底碟。泥土方面，可選擇預先調較好的科學泥，為了使泥土沒那麼容易流出花盆，大家可選擇網孔細小的紗網，或薄薄放一層盆底石在盆底。

上盆時，千萬不要用手強行把小苗拉出，可先在苗格的四邊輕按，將膠邊與泥膽分開，輕輕取出。大家可把花苗種在花盆中間，注意保持泥土疏鬆不積水。澆水後，幼苗會自然在盆中間固定生長。另要注意，剛上盆的花不宜被太陽直射，宜放在有遮陰的環境約七至十天，隨後便可放在光照充足的環境栽種。

保持土壤濕潤

三色堇不耐旱，需保持土壤濕潤，生長期及開花時要保持充足水分。大家緊記要慢慢澆水，並於花盆內四周澆水，直至盆底的洞有水流出為止。澆水密度要視乎種植環境和天氣，因此不會有硬性規定的澆水時間表，最簡單的方法是檢查泥土濕度。以手指探入泥土感受一下，如發現泥土開始便乾，便需要澆水。

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更易開花可考慮施肥

鄧淑儀指，肥料雖然不是必須，但如想令幼苗生長得更快、更強壯、更易開花，可考慮施肥，惟緊記薄肥多施是重點。施肥方法一般有兩種，第一種是施放基肥。把小苗放進花盆之前，先放一層薄薄的泥土在盆底，大約是花盆五分之一的高度，然後施放肥料作基肥，再以一層薄泥蓋著肥料，接著按正常程序上盆。

另一種方法是追肥，上盆後約兩星期，可於花盆邊四周挖一些洞，把肥料放下去，再用泥土掩蓋小洞。開花後要停止施肥，否則會令花期縮短。

享受種植樂趣

當盆栽太茂盛，可剪去重疊或生長不良的枝葉，令植物更通風，減低蟲害；相反，如植物太稀疏，可替它摘心，把最頂端的二至四片葉子剪掉，刺激分枝生長。

鄧淑儀強調，在種植過程中，最理想是植物開花結果，惟種植就如人生，未必是一帆風順，有時會因各種因素導致植物未能開花，甚至枯萎。大家可能灰心或失望，又或會重新購買花苗嘗試補救，認為一定要開花才是成功，但其實這是學習種植的必經之路。「一人一花」計劃的主要目的，是希望學生透過種植，了解植物的生長過程，享受種植的樂趣。

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