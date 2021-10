萬聖節│維港10米巨型南瓜打卡　小朋友變身嘩鬼大玩應節小遊戲

距離10月31日萬聖節還有5日,各位爸爸媽媽是否已為小朋友做好「扮鬼扮馬」的準備?近年每逢一到萬聖節,大人都會準備好糖果以迎接小朋友上門「Trick or Treat?」既然已花心思打扮一番,不如將活動玩至室外,位於灣仔碼頭碼頭旁邊的Harbour Chill,將有巨型南瓜及免費萬聖節小遊戲,整個活動費用全免,最適合一家大細度過Halloween狂熱之夜。

攝影:羅國輝



由即日起至31日,於灣仔Harbour Chill 舉動「PUMPKIN IS COMING TO TOWN 灣仔巨型南瓜」節日活動,現場設有立超3米巨型南瓜打卡位及萬聖節活動,當中必玩Pumpkin hunt、trick or treat等免費小遊戲,費用全免。

活動以萬聖節的代表「PUMPKIN FACE」為主題,加入親子同樂的小遊戲,增加聚會中的樂趣。場地開放給公眾休憩,大家可於巨型南瓜下於秋涼日光下休息野餐,亦可於晚上散步欣賞為維港加添一份可愛的大南瓜。大會希望藉此凝聚獨特的萬聖節氣氛,連結社區人士及基層家庭參與。

必影10米大南瓜

+ 4

發掘驚嚇位



「PUMPKIN IS COMING TO TOWN 灣仔巨型南瓜」為期間限定的3D擴增實境AR fliter,讓一眾市民可以在灣仔維港與巨型南瓜及舞動南瓜巨人互動「打卡」。

+ 2

必玩應節小遊戲

小遊戲1:「 Pumpkin Hunt」 於Bookyay登記後,小朋友可現場獲發一張地圖。現場各個角落隱藏著小小南瓜標記,小朋友進行大搜查後在地圖上圈出正確位置,最後可獲神秘小禮品一份。 活動時間:13:00 – 21:00

小遊戲2:「快閃嘩鬼團 」於Bookyay登記後,小朋友可現場獲發一條手帶。帶上手帶後在場地找到快閃嘩鬼,並說出Trick or Treat即可於嘩鬼手上獲得糖果。 快閃嘩鬼團出沒時間:17:00 – 21:00

+ 10

活動詳情



日期:即日至10月31日

時間:下午12時至20時

費用:全免

地址:「灣仔HabourChill海濱休閒站」灣仔碼頭旁

