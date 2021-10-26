萬聖節｜黃金海岸商場搗蛋糖果祭　小朋友變身骷髏喪屍滾軸溜冰

周日（31日)就是萬聖節，各位爸爸媽媽安排好要和仔女去哪裡未？今次介紹3大萬聖節正日舉行的親子活動，爸爸媽媽可以和小朋友一起過萬聖節，玩Trick-or-Treat 贏萬聖節糖果、Face painting工作坊等等，絕對可以玩足一日！



黃金海岸商場「萬聖節搗蛋糖果祭」

講到萬聖節，當然少不免玩Trick-or-Treat 贏萬聖節糖果！黃金海岸商場將於2021年10月30日至31日舉行「萬聖節搗蛋糖果祭」，「魔幻糖果園」藏著許多糖果，同時都有貪吃的小幽靈、殭屍及南瓜怪要和你搶奪糖果！勇敢的小勇士要鬥智鬥力，使用南瓜魔法棒擊走嘩鬼，找出糖果上的感應器，贏取積分，累積積分越多，即有更多時間以「機械抓」爭奪糖果。由即日起，顧客以指定電子貨幣消費滿HK$300，即可換領遊戲券乙張！祝各位小勇士都能完成挑戰，將糖果袋填滿！

另外，於10月30及31日，小朋友可以帶著南瓜袋，按糖果地圖指示探索黃金海岸商場指定商戶及酒店指定地點，大玩trick or treat！場內亦有多個特色攤檔聚集「嘩鬼市集」，售賣各式各樣古靈精怪手作、家品及食物！除了搜購心水貨品，更可到彩繪攤檔，於身體畫上萬聖節特色彩繪，投入歡樂又怪誕的搗蛋糖果祭。

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「黃金海岸商場」萬聖節搗蛋糖果祭

「魔幻糖果園」

日期：即日起至2021年10月31日

時間：上午10時至晚上10時(10月31日 至晚上7時)

地點：黃金海岸商場1樓客戶服務中心

詳情：於黃金海岸商場以指定電子貨幣即日單一消費滿港幣300元或以上，或於10月30-31日惠顧香港黃金海岸酒店-聆渢咖啡廳自助午餐滿HK$300並以指定電子貨幣結帳，憑機印發票及付款存根，即可換領指定日期之遊戲券乙張。數量有限，先到先得，換完即止。

不給糖，就搗蛋Trick-or-Treating

日期：2021年10月30至31日

時間：下午3時至6時

地點：黃金海岸商場及香港黃金海岸酒店

「嘩鬼市集」

日期：2021年10月30至31日

時間：中午12時至7時

地點：黃金海岸商場中庭

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觀塘「嘩鬼市集」Hublloween Market

觀塘「嘩鬼市集」Hublloween Market匯集多個特色攤檔，除了有各式各樣古靈精怪手作、家品及食物，場內更有5個工作坊及不同打卡位，其中Face painting工作坊，會由專業人士為各位大人小朋友畫上萬聖節造型，入場人士更加可以免費獲贈精主題紋身水印貼一張及「友」Lager 啤酒一罐，有得玩又有得拎！另外，由韓劇《魷魚遊戲》掀起嘅椪糖熱席捲全球，今次Hublloween Market亦有Halloween版本椪糖工作坊，讓各位大人小朋友體驗一番。

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Hublloween Market

日期：2021年10月29日 (Fri) 至10月31日 (Sun)

時間：每日12:00noon - 8:00pm

地點：觀塘偉業街133號3樓Inspire Hub全層

萬聖節限定 Rollerween滾軸溜冰場

全港首間滾軸溜冰活動專門店Madame Quad在The Pulse設置一個近萬呎萬聖節限定「Rollerween滾軸溜冰場」，場地晚上更會變身成Rollerween Disco，會由DJ打碟，用音樂把現場氣氛再推高。場內更免費提供面部彩繪服務，幫溜冰者變身成骷髏、喪屍、幽靈，喪玩萬聖節。萬聖節週末每日開放3節各2小時溜冰時段，每節都會提供1小時工作坊作基本溜冰教學、滾軸溜冰鞋及護具租借，大人小朋友都可以參加。

Rollerween滾軸溜冰場

地址：淺水灣The Pulse商場3樓（ 顯示地圖）

日期：2021年10月30日至31日

時間：（公眾時段）11am – 1pm／130pm – 330pm／4pm – 6pm、（Roller Disco）7pm – 10pm

價錢：公眾時段 $100入場費+$50元租鞋費/位、Roller Disco $200入場費+$75元租鞋費/位

*於商場2樓禮賓部出示the pulse商戶即日電子消費發票滿$1,000，即可參加Rollerween溜冰一節及借用滾軸溜冰鞋一對，10月30及31號各10個名額，換完即止。

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