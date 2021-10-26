萬聖節｜《魷魚遊戲》大熱成扮嘢新寵　台灣小朋友好多都扮呢個

萬聖節幫小朋友「扮鬼扮馬」，一齊玩返晚！台灣很多父母近日已花不少心思為小朋友精心打扮，讓孩子以有趣造型出外Trick or Treat！除了以往都有小朋友打扮的漫畫或電影人物之外，今年的《魷魚遊戲》劇集內的角色也成為了打扮新寵兒，有小朋友便打扮成遊戲內的工作人員，非常有架勢。

（圖片來源：爆廢公社、爆廢公社二館）



全球大熱的韓國劇集《魷魚遊戲》當然成為了萬聖節打扮的新寵，劇集中的人物，甚至女童造型的木頭公仔也深受歡迎。台灣也不例外，有媽媽把小朋友裝扮為劇集中戴著圖型面具的工作人員，還讓他手持道具槍和椪糖，維肖維妙。

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另有媽媽配合萬聖節的陰森氣氛，再加上文化及創意，幫一對子女打扮成紙紥娃娃，衣服相當花心思，還貼心地製作了「罐頭塔」，是用來盛糖果。有網民擔心造型不可愛，小孩日後會不喜歡，但該媽媽表示小朋友玩得很投入和開心。

而最意想不到的是，很多家長都受到疫情的啟發，把小孩都打扮成酒精消毒液、口罩和體溫計，酒精瓶的噴嘴還造得相當仔細。這種滿有「時代感」的打扮，或者也是可一不可再呢。

當然，也有根據父母和孩子的喜好，親手造的扮嘢裝束，也是十分有心思呢！

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