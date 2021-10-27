開倉｜海港城運動用品、童裝上衣低至$100　童裝波鞋最平$50起

海港城展銷集每星期都有不同主題的開倉，今個星期就有便服及運動名牌開倉，大量童裝波鞋、外套、衣服、泳衣都有減價，款式非常多，媽媽們記得去搶購啦！



今個星期海港城展銷集推出馬拉松便服及運動名牌開倉，當中包括大量童裝，款式亦非常多。其中童裝鞋低至$50起，包括卡通人物和適合返學的白色運動鞋。按圖即睇精選童裝鞋：

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另外，場內亦有場內有大量休閒Tee、長袖衛衣、長褲、風褸、羽絨等減價發售，童裝上衣低至 $100/件，亦有些運動套裝，有齊上衣和褲子。場內亦有Speedo 及Arena 泳衣和長袖保暖衣，亦有些背包及環保袋。按圖即睇精選童裝衣服及其他商品：

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