《巴斯光年》電影預告片曝光　揭開巴斯背後故事　2022年6月上映

彼思1995年推出的《反斗奇兵》（Toy Story）深入民心，合共推出四部電影令幾代的人也對巴斯光年（Buzz Lightyear）以及胡迪（Woody）不感到陌生！不過正當以為電影正式宣布完結，以後再也看不到他們的身影時，彼思決定推出以巴斯光年為主角的外傳電影，不過這次不再是玩具身份，而是一名太空員的冒險之旅。



巴斯光年外傳動畫電影明年上映

「太空戰士，一飛衝天」這句來自巴斯光年的經典台詞，終於重現大銀幕！而且今次更貼切，在預計明年上映的外傳動畫電影《Lightyear》中，巴斯光年不再是玩具而是一名真正的太空戰士。

而英文版中，主角巴斯光年將由曾飾演美國隊長的Chris Evans配音，他更分享自己觀看預告後的感受：「我每次觀賞預告時也會全身上下起雞皮，那種震撼就像我每次聽到David Bowie的歌曲一樣。相信由現在到明年7月，每當我想起自己是電影的一份子，便會有一股喜悅纏繞在心頭。」

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網民：期待有胡迪同索克天王

不少網民觀看預告後也表示希望有機會看見胡迪和索克天王客串，在預告中更有巴期光年脫下裝備穿便服的鏡頭，不少人笑言「比以前仲更加似鄧梓峰！」電影暫預明年六月下旬上映，到時記得一家大細入場支持。

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