中一自行分配學位｜苦惱為兒子選校　林子博感概：太太才是最稱職

前TVB娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley）去年不敵癌魔逝世。身兼母職的林子博日前在Facebook分享為兒子選校的情況，表示一直以來都以為自己是一位稱職嘅爸爸，但在幫兒子安排「中一自行分配學位」時才發現，太太才是最稱職的一位。

林子博在太太逝世後身兼母職照顧一對仔女，最近正值「中一自行分配學位」交表時間，林子博在Facebook分享指：「一直以嚟我都以為自己係一位稱職嘅爸爸，甚至比我太太做得更多、更出色！因為好多關於子女嘅事都係由我親力親為，如家長日見老師、為子女申請證件、搵學校等等.....但而家先發現原來我呢個所謂嘅稱職，由始至終都係由我太太一手造就出嚟！因為冇人再提住我幾時證件到期？家長日係邊一日幾點鐘？重要文件擺喺邊？我根本「一頭霧水」。」

他續指要在兩個星期內幫兒子卓楠交表去心儀中學，「除咗每日要提住自己要快啲交表之外，當要搵個仔過去呢幾年嘅成績表時，先發現太太原來早巳將子女由幼稚園開始嘅所有成績表、獎狀、證書『keep起』，而且仲一張一張咁整理得井井有條，方便我呢個所謂嘅稱職爸爸，拎起個File就行得！唔使『𢲡手唔成世』！」。

（林子博-我們這一家 FACEBOOK）

最後林子博向太太喊話「老婆～多謝你一直為我塑造呢個好爸爸形象，喺背後容許我喺人前認屎認屁！其實妳先係一個最稱職、最偉大嘅媽媽！」

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