尖沙咀全新室內遊樂場　必玩電動車彈床角色扮演14個設施

小朋友都喜歡玩電動車，既可一嚐自由自在的駕駛樂趣，又可以模仿大人做個小車手，難怪總是令小朋友無法抵擋，今次又有以駕駛為主題的室內遊樂場開幕，今次介紹全新場地位於尖沙咀中港城的室內遊樂場，場地設有三大園區，最受注目必數兩個兒童電動車區外，另備有動態區和靜態區，適合動靜皆宜的小朋友，就連2歲小朋友都合適玩。

攝影:歐嘉樂



要在油尖旺區找個適合的室內遊樂場不是易事，Kids Kids Car 正式登陸尖沙咀中港城，地點交通十分方便。場地分成三大園區，除既主打兒童電動車區外，更新設動態區和靜態區，共14個設施。

Kids Kids Car 正式登陸尖沙咀中港城，地點交通十分方便。攝影:歐嘉樂

親子大玩角色扮演-靜態區

不要以為靜態區就很悶，但原來是最多小朋友喜歡的主題之一，區內設有6種模擬職業體驗遊戲6 種，如模擬超市實景的「超市小主人」，小朋友可以推著小小購物車，選購五花八門的食材，並到小廚房大顯身手，家長也要投入當顧「食客」，一嚐小朋友親手烹調美味佳餚。

+ 11

「小郵差」

不但可讓小朋友大玩「寄件與收件」，更可以寫下心意卡，並寄出祝福給他們珍而重之的人，可想而知收到心意卡的小伙伴會有多大的喜悅。

「小小消防員」、「靚靚小公主」

讓孩子搖身一變成為英勇消防員，提高其防火意識。女孩子必玩「靚靚小公主」，讓孩子擁有一張專屬化妝檯，打扮漂亮，成為小公主。

+ 2

「繪畫牆」

小朋友可以在廣闊的畫畫牆天馬行空繪出自己的一片天，大筆一揮，畫出孩子的所思所想。

「靜態區」收費: 1 大 1 小$120/ 50 分鐘；另加 1 大$30; 另加 1 小$80，入場人士必須除下鞋子並穿上襪子。



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鍛練身體 活動四肢-「動態區」

以鍛練身體為主題，必玩項目有「AR 動感遊戲」、「大型 LEGO 砌砌樂」，以先進科技帶領小朋友進入AR 遊戲時代。巨大化 LEGO 吸引小朋友發揮創造力砌出理想作品。

「充氣彈床」

在充氣的國度裏，享受跳跳彈彈的快感，伴著孩子的是繽紛多彩的氣球。

「AR 動感遊戲」

在AR世界中，讓孩子體會不一樣的遊戲體驗，見證先進科技。

「大型 LEGO 砌砌樂」

小朋友發揮創造力，親力親為砌出屬於自己的歡樂世界。另外設有「足球+籃球」，小朋友可以大顯身手，在場地大放異采。「滑梯親子樂」 獨樂樂不如眾樂樂，親子共樂，來一趟短暫但刺激的奇妙之旅。

+ 2

「動態區」費用1大1小為$120/ 25 分鐘，另加 1 大$30，加一小收$80。入場人士必須除下鞋子並穿上襪子，



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分成「道路小英雄」以迷你巡邏車展開追逐戰，讓小朋友成為緝拿壞蛋的正義的小英雄。及 「迷你私家車」遊戲內容特設名廠授權電動車，讓孩子實現小小超跑夢，適合年齡 2 - 8 歲兒童身高限制 80cm 至 140cm小朋友玩。

+ 8

除三大園區外，更設有生日會場地，讓小朋友可久違地除課堂時間以外和朋友相聚一番，高高興興地慶祝生日。

Kids Kids Car 詳細資訊

地址：尖沙咀廣東道 33 號中港城 UG/F 29-30 號舖

查詢：5646 2499 費用：按項目收費

營業時間：星期一至五 12:00–19:00 ; 星期六日及公眾假期 11:00–20:00

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