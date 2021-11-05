親子好去處｜5大Glamping、露營車推介　2日1夜玩樂加BBQ

天氣近日轉涼，是和小朋友一起郊遊的好日子。香港有不少Glamping的好去處，不需有露營經驗，也不需要攜帶沉重的露營裝備，只因營地一應俱全，和孩子兩手揈揈、盡情玩樂就可以。近日元朗的小木屋度假營很受家長歡迎，不但有得BBQ，還可以玩電動車，絕對可以放電！



小木屋度假營

位於元朗的小木屋度假營近期很受家長歡迎，場內有16間不同顏色的小木屋，每間可容納4至6人，每間小木屋的外圍都有桌椅、太陽傘和燒烤爐，小木屋內亦有煮食爐，爸爸媽媽可以選擇燒烤或打邊爐都可以。度假營內有一大片草地及兒童遊樂場，有許多不同類型的滑梯，更有充氣彈床、平衡且、電動車等等，小朋友可以放電玩足一個下午！駕駛人士可以享有免費泊車，不用再擔心要一袋二袋搭車，非常方便。

活動及設施：兒童遊樂場、平衡車、燒烤爐、電動車、充氣彈床、Wi-Fi 及免費泊車服務食物：燒烤、火鍋

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長洲西園

西園設有 5 個不同主題營區，40 多個營舍，讓遊人可選擇各具特色的露營體驗。主題營區包括：印第安營、南非營、星海之森、觀星圓拱屋及蒙古包。網頁系統可以直接預約營地，沒有顯示的營地即代表已爆滿，新營地「星海之森」非常搶手，建議及早預約。

活動及設施：飛盤高爾夫、羊圈餵飼、遙控機動船、動感電動車、手工藝工作坊、野外製作叫化雞、滑步車、非洲擊鼓工作坊、脆脆雞蛋仔歷奇活動：攀爬包山塔（限時）樹頂走廊、草地障礙弓防箭、森林弓防箭、泡泡足球、沿繩垂降體驗、馬騮上樹（以上均需另外收費）食物：可向農莊訂購燒烤食物，營區內不可用戶外煤氣爐生火煮食

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PARK Nature

PARK Nature 世外公園生態農莊位於新界錦田，提供特別訂造的豪華露營車，每架露營車設有開放式休息/用餐區，可容納六人。露營車設有兩間臥室 - 兩張雙人床和一張雙層床，毗鄰淋浴和衛生間。另外更有一款黃色露營車可以讓大家攜同寵物一起前往。

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貝澳露營車會（JK Club）

位於大嶼山南部貝澳的JK Club毗鄰芝麻灣郊野公園、鳳凰山和貝澳泳灘，位於一片大草地上，不但風景優美，而且很有機會見到水牛在附近的紅樹林出現。設有六輛設備齊全的英式露營車，在這裏除了可以BBQ之外，更有不同的戶外活動，讓小朋友親親大自然，趁假期放放電。

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海迎灘露營車

海迎灘位於大嶼山長沙海灘，面積超過三萬平方呎，面向連綿3公里灘岸，環境優美舒適。每架露營車可入住2人至5人，設施齊備，備有冷氣、雪櫃、冷熱水、WIFI和梳化床鋪，而且私隱度高，車外有獨立戶外空間。步行5分鐘到達海灘，設有公共浴室，也有救生員駐守。

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